台北》高喊棄柯韓保姚邁 姚文智直言丁守中成老二

民進黨台北市長候選人姚文智（左）直指台北市長柯文哲及高雄市長候選人韓國瑜根本就是中共的「代理人」，圖為姚文智7日號召民眾參加選前造勢活動，並即興與三太子跳起舞來。（范揚光攝）

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民進黨台北市長候選人姚文智7日否認棄保說，表示自己將與台北市長柯文哲爭奪第一，並揶揄國民黨台北市長候選人丁守中只能穩坐第二。（范揚光攝）

高雄綠營選情緊繃，就連一直不被外界看好的民進黨台北市長候選人姚文智，近來也頻頻替高雄喊話。他今受訪頻頻被追問是否會被棄保，不過他強調，因為柯文哲、韓國瑜都是中共的代理人，這次選舉若有棄保，肯定是「棄中保台，棄柯韓保姚邁」。他也說，丁守中的藍色力量不超過33%，不管怎麼選都是第二名，「恭喜他拿下第二名，第一名當然就是我跟柯文哲競爭」。

此外，姚文智今是在市府廣場公園開記者會，結束他帶媒體導覽公園周遭，引起路過的陸客團注意。有些大媽驚見說「哇，是姚文智耶！」不少人停下腳步拍照，但同團有人勸阻，「不要去，那是綠營的」。

由於總統蔡英文選前之夜將南下高雄輔選，而海基會副秘書長姚人多昨po文表示，他去幫姚文智是為了報恩，謝謝姚文智改變了他的故鄉高雄，並表態挺陳其邁，外界揣測是否姚人多也「棄姚保柯」。

姚文智說，民進黨全黨應該團結所有力量，抵禦韓國瑜造成的民主逆流，「如果高層覺得最後必須集結所有力量到高雄，反正我在台北奮鬥兩年，18日我會集結所有基層」，強調台北、高雄會分進合擊取勝。

至於丁守中陣營解讀現在要「棄姚保柯」，姚文智笑說大家想太多，畢竟姚人多下班還是有到他的競總開會，而民進黨現在整黨力量要防衛高雄，所以姚人多跟他都支持陳其邁。

姚也反駁丁，過去國民黨在台北市有特殊政治結構優勢，集結紅黑藍三股勢力，現在丁守中只剩下藍，藍色力量大概不超過33％，而韓國瑜又不會來11月11日的六都合體，丁守中因為確認老二地位已非常緊張。

(中時 )

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