陸北斗導航產業將迎來爆發期 2020年市場估規模超9兆

2018年11月07日 12:03 中時 楊家鑫

為了構建自身的全球導航系統，大陸北斗系統今年進入全球組網密集發射期，目前已成功發射17顆北斗三號組網衛星，年底前還將發射兩顆組網衛星，建成基本系統，服務「一帶一路」沿線國家和地區。大陸「中國證券報」報導稱，預計2020年北斗應用在交通運輸、精准農業、城市綜合安防和智慧城市建設等主要細分市場的規模有望超過2兆元人民幣（下同；約合9兆新台幣）。

大陸「中國證券報」報導指出，聯合國全球衛星導航系統國際委員會第十三屆大會近日在西安召開。根據計畫，北斗系統今年底將面向「一帶一路」沿線國家和地區開通服務，2020年服務範圍覆蓋全球，2035年前還將建設完善更加廣泛、更加融合、更加智慧的綜合時空體系。

報導稱，2018年，北斗系統進入全球組網密集發射期。目前已成功發射17顆北斗三號組網衛星，年底前還將發射2顆組網衛星，建成基本系統。此外，中國正在著手構建以北斗系統為核心的國家PNT(定位導航授時)體系，開展深空、水下、室內等領域定位導航授時技術及融合研究。

北斗衛星導航系統總設計師楊長風表示，北斗全球系統建設主要有兩個關鍵節點，一是2018年底前，再發射兩顆北斗三號中圓地球軌道衛星，完成基本系統建設，服務「一帶一路」沿線國家；二是2020年底，實現全球組網，為全球使用者提供服務。

報導稱，《2018中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》指出，2017年大陸的衛星導航與位置服務產業總體產值已達到2550億元，同比增長20.4%。預計到2020年北斗應用在交通運輸、精准農業、城市綜合安防和智慧城市建設等主要細分市場的規模有望超過2兆元。

(中時 )