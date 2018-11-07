台中》智庫民調出爐 盧秀燕35.7％ 林佳龍28.7％

決戰台中！　盧秀燕跑基層　林佳龍藉花博拉選情
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中時電子報

最新智庫民調出爐！台中市長選舉最新民調，民進黨台中市長參選人林佳龍支持度28.7%，盧秀燕35.7%，兩人差距僅7%。

圖為台中市長選舉，國民黨參選人盧秀燕(左)以及民進黨參選人林佳龍(右)。(合成圖/中時資料照)

《美麗島電子報》今公布台中市長民調結果，國民黨盧秀燕35.7%（+4.7%）、民進黨林佳龍28.7%（+3.1%），及無黨籍宋原通2.4%（-0.9%），表示不投票或投廢票有11.5%（+0.6%），未明確回答有21.7%（-7.6%）。

就台中市民眾政治立場而言，泛藍民眾有85.0%支持盧秀燕（其中國民黨支持者87.8%表示會投給盧秀燕），泛綠民眾有80.1%支持林佳龍（其中民進黨支持者84.4%會投給林佳龍），顯示雙方陣營支持者凝聚力已較上次調查增強，中立民眾則21.1%支持林佳龍、19.9%盧秀燕。另值得注意的是盧秀燕在「原台中市」仍保持大幅度領先，而在「原台中縣」持續超越林佳龍，但差距僅3.0個百分點，且在抽樣誤差範圍內。

《美麗島電子報》調查時間為2018年10月30日至11月1日，對像為設籍在台中市29個行政區，年滿20歲的民眾。成功完訪1068人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

PTT政黑版網友對此民調的看法為「飛天了」、「我真不懂外縣市的為啥覺得深海黑龍很穩」、「大家之前是不是太高估林了?」、「連美麗島數據這麼詳細的 都這樣 黑龍真的不行了」、「林有做這麼爛？還是美麗島根本想婊正國會？」、「美麗島民調是這兩天霧霾前做的喔」、「今天台中天氣都在笑林佳龍」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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