嘉義》空氣品質紅色警戒 吳芳銘提「清新晴空計畫」

全台多個縣市一早AQI指標就達到對「所有族群不健康」的紅色警示，民眾紛紛戴口罩出門。（呂妍庭翻攝）

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無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘喊出「清新晴空計畫」，藉此改善空氣汙染狀況。（呂妍庭攝）
全台多個縣市一早AQI指標就達到對「所有族群不健康」的紅色警示，民眾紛紛戴口罩出門。（呂妍庭翻攝）

根據環保署空氣品質監測網顯示，全台多個縣市一早AQI指標就達到對「所有族群不健康」的紅色警示，民眾紛紛戴口罩出門，無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘喊出「清新晴空計畫」，認為未來縣府應成立空汙防制委員會，對空汙排放進行「空氣品質權交易」補償。

針對今天嘉義天空灰濛濛，吳芳銘表示，嘉義因為地勢的關係，又沒有天然屏障，受到在輻射冷卻效應，因外縣市重工業受不同季節與風向影響下，很容易就被南北兩邊汙染物質夾擊，加上大陸境外移入的汙染物，導致空氣品質不佳，認為政府應仿效碳權交易，對空汙排放進行「空氣品質權交易」補償，以有效控制工業廢氣排放量。同時，縣府也應以跨局處模式，邀請民團和企業共同成立空汙防制委員會，制定「清新晴空計畫」，包括空氣品質清浄區規畫等。

吳芳銘進一步提到，日本在火力發電廠產生的廢氣添加氨氣，與裝置中的觸媒產生化學反應，先將廢氣分解成水分與含氮廢氣，再將此氣體透過集塵設備濾去微小浮塵，最後送入「乾式排煙脫硫裝置」，把導致酸雨的硫氧化物從氣體中分離出去，台灣應該仿效投入科技力量進行改善，並發展綠能發電，將工業用鍋爐改成天然氣，或整合廠商共用熱能，以循環經濟概念為基礎，促進工業設備節能、高耗能產業轉型，為民眾打造一個清新空氣的生活環境。

(中時 )

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