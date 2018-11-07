台北》1111六都合體變獨挑大樑 丁守中信心滿滿

2018年11月07日 12:18 中時 楊佳穎 、 黃世麒

選戰逼近，國民黨台北市長候選人丁守中規劃於11月11日在凱道舉辦首場大型造勢活動「相挺丁守中-拚台北驕傲」；不過，原規劃六都候選人合體畫面，昨卻傳出破局，將由丁一人獨挑大樑。面對媒體詢問如何自立自強？丁守中今受訪笑說，這點大家可以放心，相信市民覺醒，看到台北持續衰退、低薪窮忙，「大家有這感知、感受的話，就是我們打贏勝選的最後依據」。

丁守中今召開「三招救都更」記者會，對於柯文哲也將在11日舉行園遊會拼場，他笑說，柯陣營辦什麼，自己都沒有意見，會全力衝刺。至於1111要找誰站台？他則神秘表示，當天大家看就知道了。

另外，對於國民黨新北市長候選人侯友宜、國民黨高雄市長候選人韓國瑜合體拍廣告，是否過去打出的雙北連線如今成北高連線？丁守中則說，自己跟侯友宜是非常老的朋友，過去推動社區E化聯防系統，在犯罪熱點裝置數位監視器，如今破案率大幅提升，且自己當年選舉時，侯還幫忙拍過廣告，這些都是有的。

他進一步說，現在到了選舉最緊鑼密鼓時，每天行程都是1、20場，甚至自己都要高度選擇，不是每場都能去；且就像侯、韓講的一樣，大家只要心在一起，「我們心連心，一起拚六都勝選、藍天再現，拼市民生活福祉，改善經濟」。

至於選前是否還有機會與侯友宜同台？丁守中則說，至今沒有這樣的規劃，自己行程都已排滿，各種造勢活動都在最後衝刺，每天行程都是忙忙忙；且每個人的選區都非常緊張、膠著，「大家人人有信心、各各沒把握，全力衝刺時，連線可以用科技方法，透過雲端相關辦法結合在一起」。

(中時 )