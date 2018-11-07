日媒：日韓峰會年內無望 兩國關係冰上加冰

2018年11月07日 12:43 中時 黃菁菁

南韓總統文在寅原本預定今年內訪日，因受到南韓最高法院日前判定日本新日鐵住金應賠償2戰時南韓徵用工的影響，文在寅訪日計畫將取消。文在寅與日本首相安倍晉三於11月出席國際會議時，也不準備舉行高峰會談。

共同社等日媒報導，安倍與文在寅11月中旬將參加在新加坡舉行的東南亞國家協會(東協、ASEAN)相關領袖會議，以及在巴布亞紐幾內亞舉行的亞太經濟合作會議(APEC)。日韓原打算利用兩人出席國際會議之際舉行高峰會談，但因南韓徵用工判決問題而取消。

今年原是紀念《日韓共同宣言》20周年的重要節點，兩國原本有意努力改善兩國關係，照目前的情況看來，不但關係無法改善，還可能會惡化。

南韓外務省對此表示，希望日本政府能認識到，將徵用工訴訟的判決過度政治化操作，對日韓關係的未來發展完全無益。日本官房長官菅義偉7日在記者會上表示，「這次南韓最高法院的判決明顯違反《日韓請求權協定》，對此至感遺憾。《日韓請求權協定》乃約束包括司法府在內的當事國整體，最高法院判決確定時，南韓已處於違反國際法的狀態。」

菅義偉表示，「日本要求南韓政府要立刻採取適當的措施，包括修正此一違反國際法的狀態。現在端視南韓政府具體上將採取怎樣的對應。」

此外，日本政府指南韓政府提供本國造船業界過多的補助金，使得國際造船業削價競爭，讓日本造船公司蒙受損失，日本今年1月發文要求南韓政府改正，但南韓政府主張補助金是銀行自主的判斷，並不違反國際貿易原則。

日本主張南韓此舉乃違反國際貿易協定，故打算向WTO提起訴訟。但在向WTO提訴前，必須先向南韓要求先進行兩國間的協商，但協商很可能決裂而不得不發展成提訴。日韓關係破裂的事件將再添一樁。

(中時 )