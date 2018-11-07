台鐵選舉加班車僅5班 工會：雙人乘務致人力緊縮

台鐵日前發出電報，宣布為配合選舉將加開5列列車。圖為自強號。（中時資料照片)

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九合一大選不到兩周後即將登場，為因應返鄉投票人潮，高鐵、飛機等都有加開班次疏運，台鐵日前發出電報，宣布為配合選舉將加開5列列車，相比2014年縣市長選舉加開97列明顯大減。台鐵工會理事長張文正表示，由於普悠瑪與太魯閣推行雙人乘務，造成人力更加緊縮。台鐵則澄清，改點後每個周末都會加開82班車，因此選舉周共加開了87班車。

大選將至，高鐵為因應返鄉人潮，多開58班次加班車，班次數量是總統大選時的2倍，10月28日開賣，選前一天的高鐵票立即被搶購一空，反觀台鐵反常的遲遲未宣布加班車。

台鐵5日發出電報宣布，為配合九合一選舉，將加開5列旅客列車、回送列車，包括11月23日加開138次PP自強號，從屏東、七堵到花蓮。11月24日當天加開富岡基地到潮州5431次區間快車，以及5422、5423次彰化松山區間快車。

相比台鐵在2012年總統大選加開各節列車124列、2014年縣市長選舉加開97列，今年加開列車數量明顯大減。台鐵工會理事長張文正表示，由於普悠瑪與太魯閣推行雙人乘務，自然會排擠掉其他列車，造成其他列車人力更加緊縮，且目前台鐵列車故障仍頻繁，事故才剛發生的情況下，更需要加強檢修。

對此台鐵局澄清，在10月大改點後，每周的周五、六、日都會加開82班列車，為了因應選舉返鄉人潮，在11月23到25日又加開5班列車，因此大選周末共加開87班列車，較平常的周末多加5班列車，其中只有1輛是對號賣票的自強號。

(中時 )

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