《時來運轉》運彩報報 - 灰狼入侵洛杉磯 詹皇全力抵禦

2018年11月07日 12:17 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

明尼蘇達灰狼近年來頗受外界看好，他們陣容由威金斯(Andrew Wiggins)和唐斯(Karl-Anthony Towns)兩名充滿天賦的年輕狀元作為核心打造，配上攻守全面的前公牛一哥巴特勒(Jimmy Butler)，以這樣的三巨頭建隊只能用豪華來形容！可惜的是開季傳出隊內不合風波(巴特勒多次公開批評威金斯以及唐斯空有天賦卻不想贏球，甚至表明想要離隊之意圖)，使灰狼全隊氣氛一度降至冰點，直到上周四飆風玫瑰羅斯(Derrick Rose)用一場回春爆發秀重新點燃灰狼的凝聚力，這位曾經的狀元郎也是史上最年輕MVP得主飽受膝傷困擾沉寂多年，一度差點退出籃壇，此役豪取50分帶領灰狼擊敗爵士後淚灑球場，重現當年宰制戰局的風采，努力不放棄的精神令人動容，或許羅斯的『身教』才是威、唐兩位年輕狀元真正所需要的。

湖人全新的體系以及陣容需要時間磨合，開季表現不算出色但非常有競爭力，首戰對決強敵拓荒者雖然落敗，卻在兩隊第二次交手時報得一箭之仇；與西區傳統勁旅馬刺兩回碰頭都咬緊比數，分別以1分以及4分之差雖敗猶榮；最值得一提的是湖人讓本季戰績強勢的金塊嚐到唯一一場敗仗！湖人主張的快速球風如今已可以稍微看到邊際，接下來最需要加強的地方是它們的外圍投射，根據統計開季到現在湖人的三分球命中數是聯盟倒數第6，要知道有穩定的三分射手才能讓詹姆斯(LeBron James)的進攻體系更強大。

本周四上午11:30灰狼將來到湖人主場史坦波中心踢館，雙方本季上個月底曾經有過一次交手，該役兩隊你來我往比分互有領先，最終由灰狼以4分之差取得勝利。論目前實力雙方平分秋色，週四之役湖人應可憑藉主場優勢獲得勝利女神的青睞！大小玩法方面，湖人最近比賽連續開出三場小分、灰狼也已連續出現兩場小分，這是兩隊近期防守強度提升的結果，建議大家順勢操作。

(中時電子報)