嘉義》台灣競爭力論壇民調 黃敏惠28.8％ 涂醒哲26.5％

台灣競爭力論壇7日公布嘉義市長選舉民調，出席的中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國（右起）、台灣競爭力論壇執行長謝明輝、新加坡李光耀公共政策學院訪問教授李允傑就此民調結果分別發表看法。（姚志平攝）

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工商 、姚志平

台灣競爭力論壇今天公布年底嘉義市長選舉民調，國民黨候選人黃敏惠支持度28.8％，小勝民進黨現任市長涂醒哲的26.5％，兩人在誤差範圍內，脫黨參選的蕭淑麗為13.2％，文化大學教授龐建國表示，黃涂在伯仲之間，蕭淑麗當選機會不大，卻有左右選情的影響力。

台灣競爭力論壇11月3日至11月4日委託全國公信力民調公司進行嘉義市長選舉民調，黃敏惠支持率28.8％，較涂醒哲的26.5％小勝2.3個百分點，退出國民黨參選的現任嘉義市議長蕭淑麗13.2％、無黨籍黃宏成1.6％，另有4.1％不會去投票，25.9％無反應。

論壇執行長謝明輝表示，與上次相較，黃涂兩人均有小幅成長，唯獨蕭下降，有漸邊緣化趨勢，嘉義市共有東、西2區，東區黃敏惠支持率30.8％、涂醒哲26.6％、蕭淑麗14.1％，，黃領先涂4.2個百分點；西區黃敏惠27.9％、涂醒哲27.9％、蕭淑麗12.6％，黃涂兩人平手。

從年齡層來看，在20-29歲與50-59歲族群的支持度，黃敏惠領先涂醒哲。其中20-29歲間黃敏惠領先涂15.4個百分點最多；60歲及以上的支持度，涂醒哲則是領先黃敏惠5.6個百分點，在中壯年的支持度方面，黃涂兩人戰成平手。30-39歲間涂醒哲領先1.9個百分點、40-49歲間黃敏惠領先涂1.1個百分點，都在誤差範圍內。

謝明輝表示，曾任兩屆嘉義市長的黃敏惠，此度再度回鍋參選，依舊受到各族群的普遍支持。中壯年選票黃敏惠與涂醒哲可以說是勢均力敵，但年輕人則更偏好黃敏惠，而高齡長輩 的支持度涂醒哲較為領先。

蕭家班的蕭淑麗從國民黨出走後，拉走不少支持黃敏惠的國民黨選票。他說，民調結果發現，黃敏惠與蕭淑麗分獲66.4％與18.4％的國民黨選民支持，而涂醒哲與蕭淑麗則分獲78.1％與8.4％民進黨選民的支持，顯示蕭淑麗瓜分較多的國民黨選票。

與會的龐建國表示，從民調來看，嘉義市只要藍營團結，一定勝出，藍營如果繼續分裂，就可能造成遺憾。黃敏惠維持著微幅的領先，但是不到安全的距離，需要棄保效應來增加黃敏惠當選的機率，如果兩者都沒有發生，恐怕就得等票都開出來，才能曉得嘉義市究竟是守著綠地，還是重現藍天。

(中時 )

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