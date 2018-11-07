嘉義》台灣競爭力論壇民調 黃敏惠28.8％ 涂醒哲26.5％

2018年11月07日 13:01 中時 崔慈悌 、姚志平 工商、姚志平

台灣競爭力論壇今天公布年底嘉義市長選舉民調，國民黨候選人黃敏惠支持度28.8％，小勝民進黨現任市長涂醒哲的26.5％，兩人在誤差範圍內，脫黨參選的蕭淑麗為13.2％，文化大學教授龐建國表示，黃涂在伯仲之間，蕭淑麗當選機會不大，卻有左右選情的影響力。

台灣競爭力論壇11月3日至11月4日委託全國公信力民調公司進行嘉義市長選舉民調，黃敏惠支持率28.8％，較涂醒哲的26.5％小勝2.3個百分點，退出國民黨參選的現任嘉義市議長蕭淑麗13.2％、無黨籍黃宏成1.6％，另有4.1％不會去投票，25.9％無反應。

論壇執行長謝明輝表示，與上次相較，黃涂兩人均有小幅成長，唯獨蕭下降，有漸邊緣化趨勢，嘉義市共有東、西2區，東區黃敏惠支持率30.8％、涂醒哲26.6％、蕭淑麗14.1％，，黃領先涂4.2個百分點；西區黃敏惠27.9％、涂醒哲27.9％、蕭淑麗12.6％，黃涂兩人平手。

從年齡層來看，在20-29歲與50-59歲族群的支持度，黃敏惠領先涂醒哲。其中20-29歲間黃敏惠領先涂15.4個百分點最多；60歲及以上的支持度，涂醒哲則是領先黃敏惠5.6個百分點，在中壯年的支持度方面，黃涂兩人戰成平手。30-39歲間涂醒哲領先1.9個百分點、40-49歲間黃敏惠領先涂1.1個百分點，都在誤差範圍內。

謝明輝表示，曾任兩屆嘉義市長的黃敏惠，此度再度回鍋參選，依舊受到各族群的普遍支持。中壯年選票黃敏惠與涂醒哲可以說是勢均力敵，但年輕人則更偏好黃敏惠，而高齡長輩 的支持度涂醒哲較為領先。

蕭家班的蕭淑麗從國民黨出走後，拉走不少支持黃敏惠的國民黨選票。他說，民調結果發現，黃敏惠與蕭淑麗分獲66.4％與18.4％的國民黨選民支持，而涂醒哲與蕭淑麗則分獲78.1％與8.4％民進黨選民的支持，顯示蕭淑麗瓜分較多的國民黨選票。

與會的龐建國表示，從民調來看，嘉義市只要藍營團結，一定勝出，藍營如果繼續分裂，就可能造成遺憾。黃敏惠維持著微幅的領先，但是不到安全的距離，需要棄保效應來增加黃敏惠當選的機率，如果兩者都沒有發生，恐怕就得等票都開出來，才能曉得嘉義市究竟是守著綠地，還是重現藍天。

(中時 )