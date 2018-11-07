高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」 12站巡迴舉辦

2018年11月07日 12:23 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）為善盡企業社會責任，連續7年在歲末年初血庫告急之際，舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，今年自11月9日（五）起，在沿線11個車站及高鐵總公司（南港軟體園區），巡迴舉辦12場。除號召高鐵員工挽袖捐熱血外，更邀請旅客及熱心民眾一同加入快樂捐血人的行列，歡迎大家一起熱血相助、捐血傳愛。

台灣高鐵為感謝捐血人的熱情參與，凡是參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工或民眾，皆可獲得兼具質感與美觀的「台灣高鐵蛋杯LED燭台」乙個，希望讓捐血人在每次開啟燭台時，都能感受到微暈的燭光帶來的溫馨暖意，讓大家在寒冬中點亮一盞燭燈、更點燃心中的溫暖。

高鐵表示，「寒冬送暖 捐血傳愛」活動自2012年推出以來，今年已邁入第7年，累計至今共吸引4千多位捐血人熱情參與，總計募集到5,594袋熱血，幫助許多傷患挽救寶貴生命。

今年「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動預計11月9日從嘉義站開始起跑，透過各站接力的方式，於明年1月25日在桃園站告一段落。

台灣高鐵希望藉由接續舉辦12場捐血活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」。

(工商 )