《時來運轉》運彩報報 - 日美明星對抗賽 眾星雲集誠意足

2018年11月07日 12:30 中時電子報 尉遲佩玉、盧品青

兩年一度的日美野球全明星對抗賽本週五起即將展開，MLB與NPB分別排出星光熠熠的陣容，要帶給球迷職棒球季封關前盛大饗宴，這六場賽事台灣運彩也將開售單場投注，運彩達人推薦可注意賽事「前大後小」的趨勢，並鎖定日職明星隊有超級強投先發場次時獲勝！

這項明星對抗賽最早從1986年起持續舉辦，更古老的年代有過幾次不定期的拜訪比賽，分別於1922、1934、1951、1953與1979年。1986年起兩年一次的定期交流直至2006年止共計十屆，隨後因故中斷到2014年才恢復舉行，台灣旅日好手「二郭一莊」-郭泰源、郭源治、莊勝雄；陳大豐、張誌家、姜建銘均曾因在球季表現優異，獲選加入名單參賽。

2018年球季的日美對抗賽，美國隊依循往例誠意十足推出一級大咖球星陣容：內野手以費城人老將桑塔納為首，搭配兩位重砲手大都會羅薩里歐、紅人蘇亞雷茲，以及道奇新人泰勒、皇家快腿梅瑞菲爾德，已是讓球迷咋舌的豪華名單；外帶兩名國聯東區超級新人國民索托、勇士阿古納，和金手套等級的藍鳥外野手皮拉，幾乎可說等於在日本就能買票進場看到MLB全明星隊。

日職呼應的名單也不遑多讓：樂天老將強投岸孝之領軍，打線則以軟銀柳田悠崎為中心，搭配各隊王牌級年輕投手上澤直之、大瀨良大地、松井裕樹…野手有廣島二壘神菊池涼介、西武不動中外野秋山翔吾，以及三名阻殺與攻擊能力均優的捕手西武森友哉、廣島會澤翼、軟銀甲斐拓也，可謂攻守兼具，令球迷極期待這六場與美職全明星隊的正面對決。

由於這項對抗賽以交流為主，並沒有太多過度的激烈競爭性質，從歷史成績看，多半是打者發揮較佳的煙火秀，但最後幾場比賽常可能因選手較為疲勞，比分有走小的趨勢。而2014年的最近一次交手，反倒出現四場比分極低的投手守備戰，則本昂大甚至創下了自1990年來後，本賽事歷史的第二場無安打比賽，這些細節，值得彩迷投注前好好研究參考！

(中時電子報)