九合一選舉台商投票 陸委會：依往年推估約10萬

友善列印
中時

年底九合一選舉將至，陸委會主委陳明通今天表示，年底選舉預估有十萬名台商回台投票，跟往年狀況差不多。此外，陸委會也針對中國大陸人士來台申請嚴審，陳明通表示，主要呼籲對岸不要干預選舉。

立法院內政委員會7日邀請陸委會、內政部、中選會、調查局、警政署等針對「因應九合一選舉，協助我國人民返國投票、維護社會治安」專題報告。

陸委會報告指出，在陸國人擬回台投票，可透過兩岸空運直航班機，依協議雙方合計可達每周890個往返航班，目前實際飛航計約560個往返航班，或海運直航客船、小三通、或經港澳轉機等多元途徑。目前陸委會、交通部及海基會均未收到台商或台商協會反映購票困難，或航空公司提出相關加班機的需求。

國民黨立委黃昭順質詢陳明通，有否掌握多少台商回台投票？陳明通表示，目前掌握大概十萬左右，是按照往年推算，因為要不要投票是選民的意願，無法細算。至於有多少僑胞申請回台投票，則需要內政部戶政司進一步的詳細統計資料。

另外，陸委會報告也指出，針對境外資金流入，試圖影響我國選舉部分，檢調正過濾相關案件，並由司法檢調機關依法查辦當中。因應九合一選舉，對於中國大陸人士來台申請案，對有疑慮案件採事前遇案嚴審、入境後掌握在台動態、事後註參管制的管理手段，維護兩岸間正常有序的交流秩序。陸委會正告中國大陸，台灣的民主體制不容侵犯，陸方應正視兩岸現實差距，尊重台灣自由、民主的選舉制度，切勿介入台灣選舉、干預台灣內部事務。

(中時 )

嘉義》台灣競爭力論壇民調 黃敏… 花蓮》 廖大慶、戴婉容父女一條…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。