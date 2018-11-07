《環時》 社評：大陸的人權建設經得起世人評說！

2018年11月07日 13:40 中時 李文輝

大陸外交部副部長樂玉成6日在日內瓦聯合國人權理事會的國別人權審議上，介紹大陸人權建設成就，少數西方國家持批評態度，尤其是新疆辦職業技能教育培訓中心。中共黨媒《環球時報》今社評強調，相信大陸的人權建設一定會隨著經濟社會的綜合發展而同步前行，並作為大陸成就的一部分，得到越來越廣泛認可。西方的偏見終究不會比事實更強大。

社評指出，新疆的事，宏觀上的道義十分清楚：新疆因恐怖主義活動和極端主義思想氾濫，法治秩序受到嚴重衝擊。不斷出現針對平民和公務人員無差別殺戮，人們和平生活難以為繼，實際上一度形成了大範圍人道主義困境。恢復新疆秩序，為此採取一切必要措施，已是新疆當下人權建設的核心要義。

社評認為，在戰爭、動盪局勢及基本秩序受嚴重衝擊下，與和平繁榮社會保護人權的側重點當然不一樣。西方國家不應假設大陸政府就是不保護人權，而應當設身處地思考新疆的實際情況，理解新疆徹底擺脫極端主義侵蝕的艱難。

社評稱，必須指出，除了理解和溝通上的問題，確實有部分西方的力量故意在新疆問題上攪渾水，帶節奏，目的就是惡化新疆治理的外部環境，增加新疆解決問題的難度。

社評指出，想說的是，人權建設是永無止境的事業，中西不妨都把雙方的人權摩擦多朝著積極方向看。西方要克制自己的道德優越感，別以為你們比大陸還關心大陸的人權，從惡的角度揣測大陸少數民族政策。大陸少數民族地區長期享受各種優惠發展政策，這一點很少有別的國家做到，它們是大陸不存在民族或種族歧視的證據。

社評強調，從大陸這邊來說，一邊堅持自己的人權發展之路，一邊也不妨盡量大度地面對西方壓力。西方人權觀可以作為大陸人權觀的補充，它們的指責有時也可以積極看，當成審視國內人權建設的某種督促。大陸怎麼做，最終決定權在自己手裡，大陸自信，遭到指責時回擊與兼聽相結合，這樣的人權事業是罵不倒，也最終抹黑不了。

(中時 )