專家：第二輪陸美外交安全對話召開 雙方有意願改善關係

友善列印
中時
李文輝

中國大陸6日證實，美陸將於9日在華盛頓舉行第二輪美陸外交安全對話。美國之音報導，分析人士指出，雖然此次美陸外交和軍事官員會晤不可能取得任何突破性進展，但是，這意味著美陸雙方都有意願，改善幾個月來持續緊張的經貿和軍事關係。

大陸外交部發言人華春瑩昨說，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼國防部長魏鳳和將赴華盛頓主持和參加第二輪陸美外交安全對話。

美國之音報導，美前駐陸大使芮效儉說，美陸程啟外交安全對話至少表示兩國都有意圖改善雙邊關係，不讓經貿關係影響兩國整體關係發展。

他說：「美中外交安全對話的恢復，以及在川普和習近平峰會前可能出現的經濟接觸顯示，雙方都不希望讓目前破壞性的經濟關係繼續惡化，從而破壞整體的關係。」

報導指出，近幾個月以來，美陸經濟和軍事緊張關係不斷升級。不過，兩國最近出現緩和跡象。2日川普與習近平通電後表示，可能就貿易議題與大陸達成好的協議，並稱在解決兩國分歧上取得很多進展。

習近平5日在上海的中國國際進口博覽會上講話，再次承諾大陸將進一步開放進口市場。國家副主席王岐山6日也在新加坡說：「中國願意就達成貿易解決方案與美方進行談判。」

芮效儉認為，從安全角度來說，北韓核問題將是雙方目前最重要的議題。

「從安全角度來說，北韓核問題應該是目前雙方最為關注的議題。如何將接觸政策持續下去仍然還在進程中。我想這應該是雙方討論的重要部分。至於是否會談及台灣和南海問題，我想，應該很有可能，但是，我不認為會有突破性的進展。」

美國之音報導，美國戰略與國際研究中心中國問題專家葛萊儀認為，本輪外交安全對話很難獲得什麼進展。她指出：「楊潔篪和魏鳳和兩人在中國體系中都沒有太大影響力。另外，貿易問題也無法讓主管外交和國防的人來解決。美國可以利用這次外交安全對話來討論美國在北韓、南海，甚至像核問題，例如美國打算退出《中導條約》等。中國毫無疑問將在台灣問題上語氣強硬。整體來說，這次會議不會有任何突破。」

(中時 )

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