花蓮》 廖大慶、戴婉容父女一條心 力拚里長雙過關

花蓮縣張廖簡宗親會副理事長張建璽（中）期盼廖大慶（右）、戴婉容（左）參選里長雙雙過關。（范振和攝）

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花蓮市參選主商里長的廖大慶（左）與參選主勤里長的女兒（右）聯手出擊。（范振和攝）
花蓮市主商里長候選人廖大慶（右一）、主勤里長候選人戴婉容（左 二）成立聯合競選總部，好友張建璽（左一）、董椿隆（右二）分別致贈好彩頭。（范振和攝）
花蓮市律師陳鈺林（右一）聲稱，第一次為參選人站台，將監督廖大慶捐出薪水做公益。（范振和攝）

五合一選舉快到了，花蓮縣不少兄弟檔、夫妻檔，或攜手拜票，或分頭掃街。而參選花蓮市主商里長的廖大慶、參選主勤里長的戴婉容，兩里緊鄰，雙雙都抽中1號，可說是最特殊的一對父女檔。

花蓮市主商里長候選人1號廖大慶，與主勤里長候選人1號戴婉容，父女倆聯手出擊，希望雙雙過關。廖大慶承諾一旦當選，會將薪水全數捐作社區發展基金，不管設置里民獎學金或協助弱勢，都期盼主商里能脫胎換骨。

廖大慶舉街友阿泉為例，指阿泉每天撿拾資源回收物，1天下來頂多100多元，他自掏腰包200元，很短的時間，阿泉就把大街小巷打掃得一乾二淨，因而他認為，可以找空地置放貨櫃屋供街友們遮風避雨，而這些人都會成為最佳的環保志工，「善用人力資源，一舉多得」。

佛光大學公共事務學系碩士戴婉容因年紀輕，常被里民質疑是否有能力處理里務？她強調，主勤里過去是花蓮市最熱鬧繁華的商業中心，但隨著商圈轉移，該里日漸沒落，此時更需要年輕活力為老舊社區注入活水。她和爸爸均盼爭取設立社區活動中心，讓兩里居民在市中心也能擁有適宜的休閒活動場所。

(中時 )

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