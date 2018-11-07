公園聚賭拔不掉 三重代理偵查隊長掃蕩逮14賭客建功

2018年11月07日 12:48 中時 吳岳修

三重碧華公園聚賭不斷，警方過去取締斬不斷，新任代理偵查隊長鄭偉豪一上任就立威掃蕩。（吳岳修攝）

三重碧華公園聚賭不斷，雖然並非職業型大賭場，但公園內經常聚集大批民眾公然開賭，賭客們甚至合資聘請小蜜蜂在四周把風，不把公權力放在眼裡，新北市警三重分局代理偵查隊長鄭偉豪決定肅清不良歪風，先派員控制隱藏小密蜂後，指揮大批警力合圍包抄，一舉逮獲14名賭客，全部依賭博罪嫌送辦。

三重分局代理偵查隊長鄭偉豪，過去曾在被稱為天下第一分局的台北市警中山分局偵查隊服務多年，刑偵工作經驗豐富嫻熟，一路由巡官升遷組員，也因為表現優異，現任高雄市警局長李永葵擔任中山分局長時，特意將鄭偉豪從偵查隊借將到督察組，鄭偉豪也不負長官提攜，認真負責做好做滿，一路調昇新北市警局公關室警務正，現為新北市刑警大隊行政組長，因三重分局偵查隊長李坤北長期病假，市警局改派鄭偉豪代理被視為新北市治安工作最繁重的三重偵查隊長要職。

鄭偉豪接手代理隊長重任，首要淨化選前治安工作，碧華公園緊鄰住宅社區，公園中央座落一水流公廟， 腹地廣大常被當成聚賭抽頭牟利處，還有賭客特地招募把風人員把風，讓警方取締不易。

鄭偉豪先派員針對碧華公園周遭環境勘察，畫出把風人員位置及看守漏洞後，6 日下午4時許，派出便衣員警翻越公園旁2公尺高牆，先壓制現場把風人員，再配合警方包抄，現場逮捕14名賭，查扣無線對講機1支、象棋1副、賭資16萬9600元等證物，林姓把風男子坦承以每天工資 1000元代價受雇，賭客均坦承賭博不諱。

(中時 )