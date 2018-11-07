《時來運轉》運彩報報 - 從歐冠到西甲再到英超 瓜帥vs.穆帥

2018年11月07日 12:41 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

瓜迪奧拉（Pep Guardiola）與穆里尼奧（Jose Mourinho），國際足壇近年來戰績最輝煌的兩大名帥，從歐冠對抗到西甲競爭，再將戰場延伸至英超。下週一凌晨，火爆的曼徹斯特德比本季首度登場，將是兩位總教練生涯第22次對壘。前21次交鋒，瓜迪奧拉9勝、穆里尼奧5勝、平手7場。

兩人的結緣要從2009-10賽季歐冠小組賽說起，穆里尼奧當時已經名滿天下，曾帶領葡超的波圖衝破四大聯賽的壟斷，成為2003-04賽季歐冠盟主；04-05賽季幫助切爾西首度問鼎英超冠軍，而且隔年衛冕成功；08-09賽季又率領國際米蘭重奪義甲冠軍。作為總教練瓜迪奧拉算是後輩，在08-09賽季才接掌巴塞隆納兵符，但甫出道就一統江山，贏得西甲、國王盃和歐冠錦標，讓巴薩成為史上首支同一賽季拿下「三冠王」的西班牙球隊。

國米和巴薩兩支聯賽冠軍球隊，在09-10的歐冠小組賽巧合抽中同一組，展開兩位名帥長達10年（而且還在延續中）的對抗。當年的小組賽，巴薩客場平0：0、主場勝2：0，小組首名輕鬆晉級16強；國米也不示弱，小組次名出線。命運之神很快又將兩人湊在一塊，兩隊雙雙殺入4強再度遭遇，可這次的結果就不一樣了，首回合由於受到冰島火山爆發的影響無法飛航，巴薩隊職員改坐大巴前往義大利，兵疲馬困下以1：3敗陣；次回合在諾坎普，穆里尼奧再讓巴薩球員受困於「大巴」，以重兵防守拖垮對手，最終雖然輸0：1，但仍以兩回合總比分3：2晉級。國米最後在決賽順勢擊退拜仁奪冠，穆里尼奧也繼瓜迪奧拉後成為「三冠王」，國米也是第一支在同一賽季完成壯舉的義大利球隊。

兩人隨後還有在巴薩對皇馬、拜仁對切爾西兩個不同的組合有過多次交鋒，直到16-17賽季雙雙降臨曼徹斯特，再寫下同城德比的新篇章。總計兩人在英倫對決交手過5次，英超4次對壘雙方都沒能在主場贏球，曼城客場2勝、主場1和1敗。另一次交鋒是16-17賽季的聯賽盃，曼聯主場小勝1：0。

曼城本季戰績9勝2和進33球只失4球，略遜於上賽季前11輪的10勝1和，不變的是依然排名榜首。曼聯目前戰績6勝2和3敗進19球失18球，戰績比上賽季同期的7勝2和2敗稍差，但防守的表現則有巨大落差，上季前11輪只失5球。曼城有德布勞內、布拉沃和曼加拉受傷缺陣，京多安和奧塔門迪預計在本輪回歸；曼聯方面則有盧卡庫、瓦倫西亞和費萊尼3名主力傷兵。

上賽季第二循環交鋒，曼聯在0：2落後的情況下連追3球，桑切斯是扭轉勝敗的關鍵球員。不過曼聯上賽季最終排名第2，狀況比本賽季好得多，而曼城表現持續穩定，攻守都維持上賽季的水平，主場至今6戰全勝，理應被看高一線。

(中時電子報)