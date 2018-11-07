2018廣西投資環境暨加工貿易產業商機推介會 在蘇州市成功舉行

2018年11月07日 12:39 中時電子報 綜合報導

2018廣西投資環境暨加工貿易產業商機推介會

為貫徹落實國務院領導關於廣西要加強與東部省市在產業轉移方面合作的重要指示精神，進一步促進桂蘇兩省區在加工貿易、投資促進、產業協作等領域對接交流、互利共贏發展，2018年11月6日，廣西壯族自治區商務廳、廣西壯族自治區投資促進局、廣西壯族自治區人民政府臺灣事務辦公室在蘇州市共同主辦“2018廣西投資環境暨加工貿易產業商機推介會”。

江蘇省相關政府部門負責人、重要商協會負責人以及蘇州市及周邊地區電子資訊、裝備製造、生物醫藥、紡織服裝、食品加工、節能環保等製造領域及投資服務、園區建設、物流運輸等服務業近120家企業負責人、高級管理人員參加會議。商務部駐南寧特派員辦事處、廣西發改委、工信委、財政廳、商務廳、投資促進局、國資委、外僑辦、臺灣事務辦公室等相關中直區直單位領導、廣西各地市商務主管部門負責人、投資促進部門負責人、臺灣事務辦公室負責人以及廣西加工貿易產業重點園區相關負責人等參加推介會。

推介會上，廣西壯族自治區商務廳副廳長梁藝光作主旨推介，介紹了廣西沿海沿邊沿江及作為中國-東盟開放合作前沿和門戶的區位優勢，廣西“南向、北聯、東融、西合”的國際國內全方位開放發展新格局以及加工貿易發展“五大利好、三大突破”等政策舉措。廣西壯族自治區人民政府臺灣事務辦公室主任李東興女士推介了廣西海峽兩岸產業合作區投資營商環境及支援台資企業發展政策舉措。蘇州市臺灣同胞投資企業協會監事長張國鑫先生出席推介會並致辭。廣西南寧市、北海市等國家級加工貿易梯度轉移重點承接地及廣西加工貿易產業重點園區代表分別推介了本市、本園區投資促進政策及優勢產業項目。廣西標佳生物技術有限公司代表、深圳台商協會南山聯誼會青年會主委蕭銘峰先生分享了投資廣西的成功經驗。

廣西大力發展以高新技術為重點的加工貿易產業，積極實施“加工貿易倍增計畫”的做法得到中央領導的充分肯定。廣西先後印發《關於促進加工貿易產業創新發展的實施意見》《廣西第二輪加工貿易倍增計畫實施方案》《關於擴大對外開放積極利用外資的實施意見》《關於促進桂台經濟文化交流合作的若干措施》等政策檔，出臺降低基本養老保險企業繳費比例、保障用地用電用工、加大財政金融支持等真金白銀政策舉措，構建全方位促進投資落地、降本增效、擴能增產等綜合支撐政策體系，為廣西加工貿易產業創造了新的發展紅利，更為蘇州市等長三角及周邊廣大地區企業積極參與廣西加工貿易產業合作發展開創了歷史性機遇。

據悉，2017年廣西加工貿易快速增長，進出口804.3億元，增長25.5%，增幅遠高於全國平均水準，其中機電產品和高新技術產品加工貿易出口分別增長49%和48.7%。目前，廣西正加快實施新一輪“加工貿易倍增計畫”，爭取到2020年，廣西全區加工貿易進出口額超過200億美元，機電和高新技術產品加工貿易出口占加工貿易出口比重分別達到75%、50%以上，加工貿易產業產值力爭達到2000億元。

當前，在廣西投資發展加工貿易產業，可以享受“五大利好”、“三大突破”優惠政策。

“五大利好”：

一是加工貿易稅收優惠政策。對總投資額在5000萬元以上且專案列入《西部地區鼓勵類產業目錄》的加工貿易企業，截止2020年12月31日，減按15%的稅率徵收企業所得稅並免除地方分享部分，實際稅負僅為9%。對加工貿易企業而言，這一政策的優惠力度在全國絕無僅有。

二是加工貿易企業社保優惠政策。南寧高新區、北海出口加工區等廣西36個重點產業園區基本養老保險企業繳費比例由20%降至14%。

三是加工貿易企業水利建設基金優惠政策。對上述36個重點產業園區內加工貿易企業暫停徵收水利建設基金，這也是目前全國同類政策中最為優惠的。

四是加工貿易企業用地優惠政策。對廣西自治區確定的優先發展產業且用地集約的工業專案可按不低於相關標準的70%確定土地出讓底價，工業專案使用土地利用總體規劃確定的城鎮建設用地範圍內的國有未利用地，出讓底價可按不低於相關標準的50%執行。

五是加工貿易產業財政資金政策。廣西自治區安排加工貿易產業發展資金，承接引進加工貿易重大項目，推動轉型升級發展，對新建廠房、廠房裝修、廠房租賃、設備購置、物流運輸、招聘員工等生產能力建設給予支援。

“三大突破”：

一是跨境勞務合作方面。企業在廣西邊境可利用毗鄰的東南亞地區豐富的勞動力資源發展加工貿易，每名勞動力年工資成本比國內勞動力節約1.3-1.5萬元。

二是總部經濟支持方面。在廣西實繳註冊資本在1億元及以上或經認定為區域性的企業總部，給予相應落戶獎勵；對經認定的新引進總部企業註冊資金全部到位後，給予高管和領軍人才相應優待獎勵。

三是緊缺人才優惠方面。對來廣西工作的開放型經濟發展緊缺人才，其個人所得稅地方留成部分和購買首套住房契稅實行全額支持。

本次推介會上，蘇州市相關商協會領袖、企業負責人和廣西相關部門、重點市和相關園區負責人進行了對接洽談，初步達成了一批合作意向。蘇州市相關商協會、企業負責人表達了抓住機遇到廣西尋求合作商機、投資興業、實現互利共贏發展的強烈願望，表示將適時組團到廣西有關地市和園區深入考察，致力於在電子資訊、裝備製造、汽車零配件、生物醫藥、石油化工、新材料、紡織服裝、物流運輸、金融服務等重點領域開展互利合作，共創共用加工貿易產業合作發展的美好明天。

廣西地處祖國西南端，是我國唯一與東盟海陸相連的省區。作為我國與東盟經貿合作的重要平臺，中國-東盟博覽會、中國-東盟商務與投資峰會已連續在廣西舉辦15屆，“南寧管道”已成為中國-東盟政治、經濟、人文合作的重要管道，開創了中國—馬來西亞“兩國雙園”等國際合作新模式，廣西日漸成為我國面向東盟開放合作的新門戶、新樞紐、新高地。投資廣西不僅可以享有沿海開放、沿邊開放、西部大開發、民族區域自治等疊加優惠政策，還能貼近東盟6億人口大市場。廣西是我國西南沿海最重要的工業基地，是我國第一台大型裝載機的誕生地，具備每年石油煉化1800萬噸的能力，汽車整車年產量達250萬輛，是我國第4大汽車生產基地，微型汽車、成品糖、柴油內燃機、輪式裝載機等國內市場佔有率居我國之首。廣西是人口大省，人口總數達到5800多萬，常住人口中16周歲以上60周歲以下的勞動年齡人口占61.8%。廣西山清水秀生態美，森林覆蓋率達62%，居我國第3位。桂林山水甲天下，巴馬養生享譽世界。

近年來，中央賦予廣西開放發展“三大定位”新使命和“五個紮實”新要求，把廣西開放發展推到了前所未有的國家戰略高度，廣西加快構建面向東盟的國際大通道，打造西南中南地區開放發展新的戰略支點，形成“一帶一路”有機銜接的重要門戶。廣西開放型經濟蓬勃發展，目前已有94個國家和地區的企業到廣西投資興業，設立外商投資企業11283家，合同外資額累計476.08億美元，實際利用外資累計199.75億美元，82家世界500強企業落戶廣西。

(中時電子報)