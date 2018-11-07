菅義偉： 美期中選舉結果不影響日美關係 東京市場紛預測日圓走向

友善列印
中時

美國期中選舉開票結果即將出爐，日本官房長官菅義偉7日上午在記者會上表示，「美國期中選舉的結果，不會直接影響日美關係」。《日本經濟新聞》報導，專家預測，東京市場初期的反應將是日圓貶值、股市上漲，即使升值也很有限。

菅義偉表示，「美日同盟關係是不可撼動的，其重要性無論是共和黨還是民主黨都有共通的認識，因此我認為選舉結果不會直接影響日美關係。」

7日東京外匯市場的匯率隨美國期中選舉的開票狀況而出現神經質的變動。市場相關人士指出，開票結果傾向執政的共和黨可能維持在眾院的優勢時，投資人紛紛買進美圓，賣出日圓。但也有不少人在等參院的開票結果，使得匯率忽上忽下。

日經報導，這次事前預測大多指向眾議院共和黨獲勝，參議院民主黨獲勝。三菱UFJ摩根史坦利證券的分析師植野大作預測，「東京市場對此結果的初期反應將是日圓貶值、股價上漲，日圓目前的價位為1美元兌115日圓，至今年年底可能持續緩慢貶值至1美元兌118日圓。」

野村證券的分析師高松弘一則預測，「基本上匯率不會有太大的變動，不過共和黨在參議院的席次減少的話，也可能會出現賣出美元，買進日圓的情形，大概會維持1美元兌112日圓出頭左右，日圓升值的程度不大。」

(中時 )

2030年中國將成為世界第一旅遊地 比爾蓋茲在北京演講拿出糞便驚呆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。