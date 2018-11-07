菅義偉： 美期中選舉結果不影響日美關係 東京市場紛預測日圓走向

2018年11月07日 12:41 中時 黃菁菁

美國期中選舉開票結果即將出爐，日本官房長官菅義偉7日上午在記者會上表示，「美國期中選舉的結果，不會直接影響日美關係」。《日本經濟新聞》報導，專家預測，東京市場初期的反應將是日圓貶值、股市上漲，即使升值也很有限。

菅義偉表示，「美日同盟關係是不可撼動的，其重要性無論是共和黨還是民主黨都有共通的認識，因此我認為選舉結果不會直接影響日美關係。」

7日東京外匯市場的匯率隨美國期中選舉的開票狀況而出現神經質的變動。市場相關人士指出，開票結果傾向執政的共和黨可能維持在眾院的優勢時，投資人紛紛買進美圓，賣出日圓。但也有不少人在等參院的開票結果，使得匯率忽上忽下。

日經報導，這次事前預測大多指向眾議院共和黨獲勝，參議院民主黨獲勝。三菱UFJ摩根史坦利證券的分析師植野大作預測，「東京市場對此結果的初期反應將是日圓貶值、股價上漲，日圓目前的價位為1美元兌115日圓，至今年年底可能持續緩慢貶值至1美元兌118日圓。」

野村證券的分析師高松弘一則預測，「基本上匯率不會有太大的變動，不過共和黨在參議院的席次減少的話，也可能會出現賣出美元，買進日圓的情形，大概會維持1美元兌112日圓出頭左右，日圓升值的程度不大。」

(中時 )