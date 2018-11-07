台灣媒體人打造大陸新媒體平臺 引入台灣人才

2018年11月07日 12:41 中時電子報 綜合報導

『雙十一購物節』馬上要到了，這個購物節已經從大陸延燒到台灣，但台灣人還很難參與享受，大陸新媒體發展紅利及大陸電商市場，但有一群台灣媒體人卻為台灣人搭起與大陸電商互通的橋梁，這項合作會特別重視『兩岸直播』及『短視頻』新電商平臺運作，要把台灣購物、演藝人才，引入大陸電商及新媒體市場，創造另一類兩岸交流。

這次合作項目主導人侯啓東來大陸超過十年，過去在台灣也是媒體工作者，來了大陸製作和主持多檔衛視生活類節目，也很早就進入大陸新媒體行業，製作包括星座、購物等多檔直播節目，現在也為大陸廠商規劃包含『抖音』『小紅書』等新媒體行銷計畫，可說對於台灣資源及大陸新媒體平臺都非常瞭解，最近為了能更和商家合作和打造平臺，與淘寶直播在『節目內容』和『個人購物主播』加大合作力度。

除了原有在大陸的團隊外，最近加強引入台灣電視購物專家、藝人、網絡達人等，將透過『淘寶直播』、『一直播』、『快手』、『抖音』等直播及短視頻平臺，來對接大陸廠商資源，展現台灣特有文化和感染力，直接『轉化』成商業價值。像最近就邀請原來在『國光幫幫忙』嶄露頭角邱慧雯和台灣知名星座老師傅子綺，在淘寶直播節目中擔任嘉賓，為淘寶銷售做不同類型的轉化。

侯啓東說，台灣人特有人格特質剛好和傳統大陸網紅主播特質有所區隔，我們這種特質特別能發揮在平臺『商業轉化』的效果上，而『商業轉化』這也是目前大陸所有新媒體平臺都碰上的問題。

大陸直播和短視頻流量非常大，但是『轉化』還是比較難解決的問題， 侯啓東說，以臉書為例，在台灣是一個社交平臺，包括支付、物流等商業機制都不完整，但『商業轉化』卻非常高，像最近藝人購物直播成績也很好，如果轉移類似『轉化力』到大陸，面向更多用戶，這成績會非常可怕。

這次在參與『兩岸直播』團隊一位前東森購物專家smile，曾經在臉書直播賣鍋，兩小時創造50萬人民幣的成績， Smile說，自己經常來往大陸參與購物節目，雖然有能力，但對大陸新媒體平臺不熟悉，一直沒進入這塊市場，今天有人搭起平臺，她們只要發揮自己能力，不用一定要離鄉背井，就能參與經營大陸市場，是非常好的機會，也看好未來相關收入。

目前這項兩岸新媒體合作管道，也在積極備戰雙十一，希望透過不同的方式也能讓台灣人民參與這場電商大事，這是個不同的的兩岸交流，也能創造另一個商業價值。

(中時電子報)