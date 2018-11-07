選舉賭盤累積達97億 徐國勇：已啟動第三波掃黑

2018年11月07日 12:49 中時 鄭舲

距離年底九合一選舉不到二十天，內政部長徐國勇今在立法院受訪表示，目前第三波掃黑行動都已經開始，包括新北、桃園、高雄都有相關行動，首要份子已逮捕10人、共犯52人，其他賭盤取締也持續進行當中。

立法院內政委員會今邀請中選會、內政部、陸委會等單位針對「因應九合一選舉，協助我國人民返國投票、維護社會治安」進行報告。徐國勇表示，第三波掃黑、查賄已經開始啟動，每個地區都一視同仁，只要有黑道或是賄選，不管是在哪個縣市都一律取締。

至於目前查扣多少賭盤賭資，徐國勇說，第一次賭盤流動的資金累積起來約97億元，細節查扣的現金或匯兌細節，等整理後再向外界報告。至於有立委質疑97億賭資竟只查扣163萬元，效率太差，警政署長陳家欽說，「他可能有誤解」，97億是簽賭賭金累積的總數，警政署與高檢署對選舉賭盤都規劃掃蕩中，各縣市警局也結合調查單位，請檢察官指揮，任何情資證據都不會放過。

民進黨立委張宏陸質詢時表示，現在已有賭盤雖然兩邊開，但是只收一方的錢，更有組頭宣稱賠錢沒有關係，這已不是一般的組頭，「顯示已有境外勢力介入，企圖藉賭盤影響台灣選舉」。張宏陸也詢問，選戰中不斷出現網路假消息與實體黑函，但基層員警卻可能很難查證而無法處理。

徐國勇表示，一定要立即處理，不可以拒絕，警方受理報案後，派出所能力不足，要承轉到分局偵查隊，再不行到縣市警察局的偵察大隊，再不行就到刑事警察局處理假消息的專責機構。陳家欽則說，現在的黑函常從網路社群發布，一般民眾到派出所報案，員警可能沒有這方面的專業知識，所以警方才組成專案小組，專責網路犯罪偵查，基層員警會轉介。

(中時 )