藍委、環團呼籲 最老舊的興達煤電廠立即除役

2018年11月07日 12:49 中時 廖德修

國民黨籍立委陳宜民與環保團體台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃呼籲，南部人應踴躍參加周日（11日）的高雄反空汙大遊行，一起要求全台最老舊的興達電廠燃煤機組立刻除役，並反對興達1-4號機生煤許可證展延，期限一到就停爐，讓老舊機組走入歷史。

葉光芃強調，先進國家莫不致力於減煤減碳，2017年11月英國和加拿大領軍，成立全球「無煤聯盟」，號召終結燃煤發電。不只南韓加入，提出要在2026年前關閉14座燃煤電廠的計畫，更將煤電廠除役年限從30年下修為25年，連新設的煤電廠也是25年除役。

反觀台灣，老舊的興達電廠機組已運轉32年至36年，中火也逾27年，早該除役，卻還在危害中南部人民健康，這二天西半部嚴重霾害跟煤電廠脫離不了關係。高雄空品比台中更差，興達屬於亞臨界機組，全台最老舊，若能除役，台南、高雄、屏東等縣市將可減少空汙。期待賴揆立即宣布興達提前於12月和明年2月除役，高雄市政府也勿再展延生煤許可證。

藍委陳宜民表示，下周一（12日）社福及衛環委員會將到興達港或大林工業區視察，歡迎關心高雄嚴重空汙現況的環團出席，上次視察台中電廠時，當地居民也都踴躍出席及發言，高雄空汙比台中更嚴重，周日的反空汙大遊行歡迎大家、特別是高雄鄉親都來參加。

他又說，興達電廠4座燃煤機組已商轉36年，是全台灣最老機組、汙染最高。現在是一個台灣、兩個天空，南部人呼吸的空氣比北部糟。政府應該正視這個問題，民意代表也應出席，之前的市長陳菊沒出現過，反空汙應該不分藍綠與黨派，要一同關心。

此外，時代力量秘書長陳惠敏也說，該黨成立3年，反空汙遊行從未缺席過，1111南部反空汙遊行，她和主席黃國昌立委都會參與。

(中時 )