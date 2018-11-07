桃園》最新媒體民調：鄭文燦滿意度竟呈驚人下降？

2018年11月07日 13:23 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一大選戰情激烈，六都中的桃園市亦是大家矚目焦點。據最新民調顯示，表態支持國民黨候選人陳學聖的支持度上升至26.8%，欲尋求連任的桃園市長鄭文燦支持度則是36.9%，無黨籍候選人楊麗環僅2.4%表態支持，陳學聖僅落後鄭文燦10.1%，此外，鄭文燦施政滿意度為58.2%，與9月相較，下降了15.7%。

據《蘋果日報》委託世新大學民意調查研究中心調查最新民意顯示，陳學聖的支持度為26.8%，鄭文燦支持度為36.9%，與9月時所做民調相較，陳學聖支持度上升8.3%，鄭文燦支持度小幅下降了5.4%，國民兩黨雙方仍有10.1%的差距，此次民調仍有32.9%選民未表態。

而此次調查，也針對鄭文燦擔任市長3年多來的施政表現做調查，結果顯示，有58.2%表示滿意、17.9%表示不滿意、23.9%未具體回應。若與9月調查結果相較，鄭文燦滿意度小幅下降15.7%，不滿意度上升6.6%。

本次調查為《蘋果》委託世新大學知識經濟發展研究院、世新大學民意調查研究中心進行調查，調查期間為11月3日、4日，以電話訪問（CATI系統），調查戶籍在桃園市年滿20歲以上民眾，以分層隨機抽樣方式，共獲成功樣本數1070份，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±3%。

(中時電子報)