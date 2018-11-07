台灣經驗深耕新南向 印尼農民來台受訓

2018年11月07日 13:10 中時 游昇俯

推動農業新南向，台灣與印尼合作推動卡拉旺（Karawang）農業綜合示範區計畫，本月初由印尼選送核心農民及農業官員30人，來台接受為期15天的訓練課程。農委會表示，藉由分享台灣農業經驗，提升印尼農業技術及農企業管理觀念，將有助於我國優良種苗、資材、農業機械等外銷印尼，為台印兩國創造雙贏。

農委會指出，我國與印尼簽署推動農業綜合示範區行動計畫，將於印尼西爪哇省卡拉旺縣進行水利灌溉、稻作、園藝產業、養鴨及農民組織等五大項目的合作；卡拉旺示範區由印尼農業部與我國共同開發，引進台灣農業與水利灌溉技術、農業資材、種苗與農業機械，以及農會、產銷班等管理模式，以促進印尼農業發展。

此次印尼選派核心農民及官員來台受訓，農委會將針對設施栽培技術、優良稻種繁殖、水稻育苗生產自動化、稻作收穫後調製、鴨隻飼養管理及產品加工、產銷班運作管理等提供講解與實作。

農委會並將安排實地參訪行程，帶領印尼受訓人員參訪農村再生模範社區、農田水利會工作站及埤塘設施、地方蔬菜及花卉產銷班，以及有意到印尼布局發展的國內農機及肥料廠商；期間也預計參觀台中世界花卉博覽會，讓來台受訓人員對台灣農業多元發展留下深刻印象。

農委會表示，我國已經與越南、印尼、泰國、印度、緬甸、菲律賓及澳洲等7個新南向國家簽署農業合作備忘錄或協定，台印推動卡拉旺農業綜合示範區計畫，協助印尼提升農業技術、增加農民收益，讓台灣經驗在印尼深耕茁壯，亦將有助我國農業資材、機械外銷印尼，共創雙贏。

(中時 )