亞綸追男SOP超浪漫 噓寒問暖帶回家「彈樂器」

2018年11月07日 13:20 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

被網友稱作「炎P」的歌手炎亞綸，以敢說話敢為弱勢團體發聲，受到不少網友歡迎，今（7）日傳出他連劈3男，甚至追愛SOP都是同款浪漫偶像劇情節，對看中眼的粉絲噓寒問暖，還在房間自彈自唱給對方聽，讓對方瞬間暈船，浪漫偶像劇情節也讓網友覺得好浪漫。

炎亞綸被爆料劈腿多男，甚至追男情節同款還超浪漫。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

據《鏡週刊》報導，炎亞綸日前與爆料的A男交往，A男卻發現炎劈腿B男及C男，且場景都在炎亞綸家，A質問炎亞綸，結果慘遭分手，於是向友人哭訴，整件事情傳開。

報導指出，炎追男生的手法超浪漫，每天對對方噓寒問暖，讓這些男生受寵若驚，認為一個大明星這樣對自己，且還會約對方到他家中，在房間自彈自唱，讓男孩們紛紛暈船，如偶像劇般「愛上大明星」。

據報導A男原本十分受寵，炎亞綸甚至會帶他出席親友聚會，公開表示他是他男友，沒想到炎桃花太旺，2年感情變質，發現他還有愛其他男生。

照片曝光也讓網友發現，原來亞綸愛的都是同一款迪迪。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

對此，華研發聲明稿駁斥，「對於今日有媒體以炎亞綸私下與朋友互動照片影射其交友複雜，杜撰不實故事內容，已嚴重影響炎亞綸名譽。炎亞綸本人否認相關報導內容，對此事造成朋友困擾深感抱歉。炎亞綸一直是位捍衛平權及關心諸多公眾議題的藝人，這樣的心意不應被有心人士拿來利用。爆料者在婚姻平權公投前夕投書媒體，不排除是有心人士刻意操作。若有平面、網路媒體或其他第三人發表任何具不實、詆毀的內容，當事人不排除採取法律行動以維權益！」

(中時電子報)