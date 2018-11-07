中彰投苗法制論壇 林佳龍：促進橫向交流、縱向串聯

「第二屆中彰投苗法制論壇」探討「人權法制」、「勞動法制」、「綠能法制」、「觀光法制」等層面，盼透過產官學的參與模式落實跨域合作。（盧金足攝）

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為串聯中台灣縣市整體法制發展，台中、彰化、南投、苗栗等縣市政府與律師公會、學校及協會共同舉辦「第二屆中彰投苗法制論壇」，探討「人權法制」、「勞動法制」、「綠能法制」、「觀光法制」等層面，盼透過產官學的參與模式落實跨域合作。市長林佳龍表示，中彰投苗縣市近年持續深耕法制及多元層面合作，盼在基礎上促進橫向交流、縱向串聯。

「第二屆中彰投苗法制論壇」7日在台灣大道市政大樓登場，除中彰投苗縣市代表以外，參與的法律專家學者眾多，包括前法務部部長施茂林、社團法人台中律師公會、社團法人彰化律師公會、南投律師公會、苗栗律師公會、國立中正大學法律學系、國立中興大學法律學系、國立雲林科技大學科技法律研究所、亞洲大學財經法律學系、中華法律風險管理學會、台灣法學研究交流協會與中華民國仲裁協會等均出席響應。

林佳龍表示，中彰投苗縣市近年除在法制工作上持續交流，在治安、環保、醫療衛生、農業觀光等層面都落實聯合區域治理、跨域合作理念，此屆法制論壇主題涵蓋「人權」、「勞動」、「綠能」、「觀光」等層面法制，盼在基礎上促進橫向交流、縱向串聯。

「台中市是第一個訂定言論自由日的地方政府！」林佳龍說，市府持續舉辦一系列活動及紀錄片影展，追思爭取台灣言論自由的先驅，鼓勵大家更瞭解、也從生活中實踐人權法制

。今年適逢「世界人權宣言」70周年，論壇邀請到司法院大法官黃昭元擔任人權法制議題講座，黃大法官在憲法及人權領域研究不遺餘力，期待大家豐收。

法制局表示，該論壇研討主題包括「人權法制」、「勞動法制」、「綠能法制」、「觀光法制」，內容涵蓋政策面、學術面及實務面，皆與近年地方治理議題息息相關，盼透過專家學者、政府官員、律師及實務界參與，落實跨域合作，為中彰投苗縣市政府提供地方治理上的策略及解決方向，強化地方政府法制能力。

(中時 )

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