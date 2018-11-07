新竹》柯P爸媽無預警被同框 許明財文宣惹議

2018年11月07日 13:31 中時 徐養齡

台北市長柯文哲出身新竹市，至今仍未表態老家要挺誰，不料國民黨新竹市長候選人許明財搶先一步，在最新文宣印上與柯爸、柯媽同框照，引發聯想。不過柯媽7日受訪表示，從未被告知照片要放進文宣，但她不會去抗議，只是有點無奈。

許明財競選總部表示，該份《許明財向市民報告》文宣中，確實印製與柯爸、柯媽合照照片，但內文只提起「竹中校友力挺」，並未提起柯爸、柯媽，印製前也確實未事先告知，他們會盡快與柯爸、柯媽取得聯繫。

柯文哲人氣高，連任之路與民進黨漸行漸遠，全台站台比例驟減，情義派的柯爸、柯媽少了包袱，成為超級助選員，尤其是個人色彩鮮明的柯媽，更是候選人爭相同框合照的明星級人物，近來全台趴趴走，反而少在老家新竹市站台。

據了解，《許明財向市民報告》是許明財最新一波文宣廣告，點出其一帶二心三連結政策，強調獲新竹市4位市長共同推薦，右下角放還印出許與柯爸、柯媽、前市長施性忠等人的敬酒、敬茶合照。

柯媽表示，照片被放進文宣的事，她根本不知情，也沒被告知，照片應該是她與柯爸今年2月參加「竹中校友會」餐會時遇到許明財等人被拍下的。

柯媽說，不少候選人都曾跟她與柯爸合照過，但沒想到會在未被告知的情況下，被放進文宣裡面，但她不會去向許明財抗議，因為都已經印好發出去了，只是越近選舉，還是希望大家多些和諧，她也相當無奈。

(中時 )