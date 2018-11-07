姚文智「接受大咖不站台」 洪耀福：選前之夜重量人物全面開戰

民進黨秘書長洪耀福今表示，選前之夜，除了總統，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、前行政院長游錫堃等黨內重要人士，將會協調到各地，全面開戰。(曾薏蘋攝)

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民進黨台北市長候選人姚文智日前喊出，「選前之夜」包含蔡英文總統在內的黨內大咖，若是為了高雄分身乏術，無暇為他站台，「姚文智欣然接受。」被解讀為「棄保」；民進黨秘書長洪耀福今表示，選前之夜，除了總統，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、前行政院長游錫堃等黨內重要人士，將會協調到各地，全面開戰。

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片表達支持民進黨高雄市長參選人陳其邁，外就解讀是否「綠白合作」？民進黨秘書長洪耀福今表示， 「他是『小野』，不是依附柯文哲」。

至於台北市長姚文智民進黨全黨應該集中火力搶救高雄，「選前之夜」包含蔡英文總統在內的黨內大咖，若是為了高雄分身乏術，無暇為他站台，「姚文智欣然接受。」被解讀為「棄保」；洪耀福表示，姚文智還是很有大肚、氣度，我們對台北市及各縣市都依樣，都沒有哪縣市放棄，黨該做還是照計劃在執行。

對於小野挺陳其邁，洪耀福說，小野代表台灣社會中道力量，很多人是支持高雄不是支持陳其邁，小野代表台灣社會中道力量，支持高雄。

他說，小野成名比柯文哲更早也更有公信力，而獨立的各地，不是依附在柯文哲，他是「小野」，更不是柯文哲助理或秘書，人本來就有多重身份，本來就有自己的立場，大家一定會從陰謀揣測，要從光明面去看到這件事。

(中時 )

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