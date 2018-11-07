揪閨密遊艇極樂開趴 雙宅男女神G級乳浪照曝光！

2018年11月07日 13:38 中時電子報 吳品瑤

女星熊熊(卓毓彤)長相甜美、身材火辣，是新生代童顏巨乳代表人物之一，而宅男女神的朋友自然素質也很高，日前她才跟好閨密成語蕎、王晴、蘇心甯等人，在萬聖節巧扮性感小惡魔，熊熊還po性感照笑稱：「CDEFG（罩杯）全員到齊」，讓人直呼根本炫耀文，沒想到如今又有新照曝光，在遊艇放送春光，美照不惹火不要錢！

成語蕎換上黑色挖洞連身泳裝，火辣程度一點不輸閨密熊熊。(翻攝自成語蕎臉書)

接棒熊熊萬聖節性感照，熊熊好閨密成語蕎在臉書曝光雙姝新照，只見兩人換上一白一黑的連身性感低胸泳裝，跪坐在遊艇上拍下撩人美照，疑似在香港淺水灣開閨密遊艇趴，照片中兩人不但修長美腿一覽無遺，還大放送G罩杯豪乳，火辣程度難分軒輊，讓人看了大噴鼻血，直呼「泳衣太犯規了！」。

成語蕎出賣閨密放送粉絲福利，寫下：「希望我和熊寶貝趕快遇到對的人，得到幸福！我們活的自在瀟灑，懂得愛自己，相信有天會遇到非我們不可的人，在還沒遇到前我們有彼此」，沒想到感性發言竟引發暴動，粉絲狂留言「一堆人排隊吧！」、「現場看一定很讚」、「 妳們我都可以的 」，甚至急問：「熊不是有男友嗎？」，釣出成語蕎親自解答：「單身喔！」，氣氛嗨到不行。

(中時電子報)