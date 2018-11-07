揪閨密遊艇極樂開趴 雙宅男女神G級乳浪照曝光！

成語蕎出賣閨密熊熊，大曬遊艇極樂性感照。(取材自成語蕎臉書)

友善列印
中時電子報

女星熊熊(卓毓彤)長相甜美、身材火辣，是新生代童顏巨乳代表人物之一，而宅男女神的朋友自然素質也很高，日前她才跟好閨密成語蕎、王晴、蘇心甯等人，在萬聖節巧扮性感小惡魔，熊熊還po性感照笑稱：「CDEFG（罩杯）全員到齊」，讓人直呼根本炫耀文，沒想到如今又有新照曝光，在遊艇放送春光，美照不惹火不要錢！

成語蕎換上黑色挖洞連身泳裝，火辣程度一點不輸閨密熊熊。(翻攝自成語蕎臉書)

接棒熊熊萬聖節性感照，熊熊好閨密成語蕎在臉書曝光雙姝新照，只見兩人換上一白一黑的連身性感低胸泳裝，跪坐在遊艇上拍下撩人美照，疑似在香港淺水灣開閨密遊艇趴，照片中兩人不但修長美腿一覽無遺，還大放送G罩杯豪乳，火辣程度難分軒輊，讓人看了大噴鼻血，直呼「泳衣太犯規了！」。

成語蕎出賣閨密放送粉絲福利，寫下：「希望我和熊寶貝趕快遇到對的人，得到幸福！我們活的自在瀟灑，懂得愛自己，相信有天會遇到非我們不可的人，在還沒遇到前我們有彼此」，沒想到感性發言竟引發暴動，粉絲狂留言「一堆人排隊吧！」、「現場看一定很讚」、「 妳們我都可以的 」，甚至急問：「熊不是有男友嗎？」，釣出成語蕎親自解答：「單身喔！」，氣氛嗨到不行。

(中時電子報)

被粉絲刷榜牽連 吳亦凡新輯移出i…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。