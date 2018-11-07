高雄》廣播主持人：韓國瑜3大失誤 選情出現轉折

韓國瑜（右）3日出席慈善會，與台東愛心菜嬤陳樹菊（左）首次合體，挨批消費樹菊阿嬤。（中時資料照 劉宥廷攝）

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中時電子報
「最強菜販」見面會 韓國瑜與陳樹菊合體

距離九合一大選投票不到20天，國民黨高雄市長候選人韓國瑜竟在關鍵時刻接連犯下3大失誤，導致「韓流」氣勢重挫，高雄選情出現轉折？

快樂聯播網主持人陳子瑜7日在【Yahoo論壇】發表文章指出，韓國瑜在短短數天內發生3次重大失誤，讓國民黨支持者士氣受到影響。

第一個失誤，是牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷，在好友歐崇敬的陪同下，拜會韓國瑜，卻被國民黨陣營操作成「倒戈」的獨家消息。謝尚廷連發數則聲明，表示絕對支持陳其邁，並痛批有心人士的操作「不厚道」。

第二個失誤，是高雄市總工會理事長林明章的餐會，林明章指韓國瑜不請自來。不過國民黨高雄市黨部發言人侯亞寧卻秀出日前與林明章的Line對話截圖，證實林明章事前曾傳訊息，雙方各說各話。

第三個失誤，則是日前對外宣傳「最強菜販見面會」，韓國瑜要與備受台灣人民尊敬的愛心菜販陳樹菊合體。但活動現場陳樹菊卻說自己是來募款的，不是來跟韓國瑜見面的，外界批評韓消費樹菊阿嬤。

陳子瑜認為說，這3項重大失誤，不僅導致韓國瑜網路聲量重挫（根據Quickseek資料，韓國瑜的網路聲量在鳳山晚會翌日達到11103篇，打敗台北市長柯文哲今年單日最高聲量8833篇的紀錄，不過之後就一路下滑），也使得韓國瑜的形象從「大膽發言」轉變成「造假收割」，網友對韓國瑜的稱呼，從「韓總」改口成「韓導（自導自演之意）」。

陳子瑜分析，由於韓國瑜過去數月以來的龐大空戰聲勢，已經激起綠營民眾的危機意識，此時的民進黨士氣持續上揚；反觀韓國瑜在接連失誤之後，行事轉趨低調。

(中時電子報)

文章來源：【Yahoo論壇／陳子瑜】韓國瑜三大失誤 造就高雄選情關鍵轉折

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