嘉義》空汙來自外地 翁章梁：爭取提高空汙費地方分配款

民進黨籍嘉義縣長候選人翁章梁指嘉縣的空汙大都是來自外縣市，選上縣長將向行政院爭取提高空汙費地方分配款。（呂妍庭翻攝）

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空氣品質持續惡化，民進黨籍嘉義縣長候選人翁章梁指嘉縣的空汙大都是來自外縣市，如選上縣長，除持續推動空汙防制外，也將向行政院爭取提高空汙費地方分配款，專款專用，為縣民爭取最大福利。

根據環保署統計，目前空汙汙染源有3分之1來自於境外中國大陸、3分之1為移動汙染源（車輛），另3分之1固定汙染源 （包括工廠、場之煙囪排放、廠內逸散、營建施工產生粉塵、露天燃燒等），翁章梁指出，嘉縣為農業縣，工業少，根據過往監測資料，可以發現汙染源除境外，大部分多來自其他縣市，如雲林六輕、彰化、台中等地所產生，但現行空汙費，地方分配比例仍略顯不足，他將向中央爭取提高比例，專款專用，讓縣民受惠。

翁章梁也說，要有效降低空氣汙染，提高整體空氣品質，可以從改善工業源、交通源、逸散源做起，未來會持續與環保署配合設置空氣品質監測站，並將監測數據公布外界查詢或使用，同時透過數據資料分析，了解汙染來源。

翁章梁強調，除被動面對空汙問題，也將主動輔導相關業者將燃油型的鍋爐改為燃氣、降低營建工程開挖面積及防治揚塵，另外也會宣導鼓勵民眾集中紙錢焚燒、不露天燃燒稻草等，而空汙分配款專款專用，例如在校園、機關廣設植栽，設置空品淨化區等實際作為，凝聚全民共識，以具體行動，讓空氣品質能具體改善。

(中時 )

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