葫蘆裡賣什麼藥？網友踢爆青年返鄉列車經費成員不明

有網友在「黑特台大版3.0」發文，指出發起「2018青年民主返鄉列車」的台灣青年民主協會，理事長由台大前學生會會長林彥廷。（翻攝「黑特台大版3.0」臉書）

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旺報

九合一大選將近，首度由台灣青年民主協會串聯全國50多所大學，發起的「2018青年民主返鄉列車」，鼓勵青年返鄉投票，但台大有學生代表質疑，該協會由林彥廷擔任理事長，還是在林擔任台大學生會會長任內成立的組織，且會內37名成員身分也未對外公開，組織運作及經費使用不透明，很難讓人不質疑，葫蘆裡賣的是什麼藥。

每年適逢選舉，國內各大學大多會自行串連，或各校學生組織自行找尋經費，籌措並發起青年返鄉列車，鼓勵年輕族群、大學生返鄉投票，而年底九合一大選將近，今年首度由向內政部登記成立的社會團體，即「台灣青年民主協會」發起，串聯全國50多所大學的學生組織，舉辦「2018青年民主返鄉列車」，鼓勵青年返鄉投票。

近日有網友在「黑特台大版3.0」發文，直指「台灣青年民主協會」的成立日期在今年6月16日，並且還是向內政部登記的社會團體，理事長更是台大前學生會會長林彥廷。

台大有學生代表質疑，林彥廷6月16日還在台大學生會會長任內，當時台大校長遴選爭議還在延燒，林彥廷多次代表台大學生會，對外發表「反管」的言論，政治立場引發關注，校內更流傳，林已成為民進黨新潮流系重點培養的學生，因此發起「台灣青年民主協會」，難免再引起臆測。

該名學生代表也說，過去的青年返鄉列車，大多由大學學生會自行發起，今年則是首度由社會團體即「台灣青年民主協會」，擔任領頭羊、中介平台來串連，並且會內共有37名成員，人員、身分與背景也並未對外公開，他質疑可能代表存在某種特定立場與角色。

根據「2018青年民主返鄉列車」網站顯示，目前已募集超過85萬元，超越目標募款額度80萬元，學生代表卻質疑，款項怎麼分配，也就是錢要怎麼花，協會也沒有對外清楚交代，名義上雖是標榜贊助的方式，提供車資，給有需要返鄉投票的青年，但車票補助方案卻是「各方案+1元」，甚至也可以用1萬元+1元的方式買車票，很難不讓人引發質疑，募集車資的最後流向。

林彥廷接受本報回應時表示，設立人民團體是台灣公民的基本權利，在擔任台大學生會長期間，也參與多個NGO運作，推動中離少年、弱勢少年參與公共事務，並受邀至多所高中職演講，分享學生自治心得，難道也是政治力介入？

林彥廷對於是「民進黨新潮流系重點培養的學生」更感到不可思議，他引用高雄市長候選人韓國瑜所說「難道大家說我是太監，我就要脫褲子？」，來回應這個指控，並要求消息來源提供任何證據，不要像政治人物一樣空口說白話。

林彥廷強調，他所在的臺灣青年民主協會，發起「2018青年民主返鄉列車」，獲得各界迴響，讓多達2500名青年能夠回鄉投票。林彥廷直指應該是選舉到了，各種小動作紛紛出籠，對台灣政治環境「感到失望，但是不能夠絕望」。

林彥廷說，「臺灣青年民主協會」由許多大專、社會青年組成，包括台大、師大、政大、海大等不同大專校院同學，都是長期關注公共領域議題的年輕人，希望透過組織方式促進青年民主參與，目前是內政部登記立案的社會團體，和台灣所有社會團體一樣，都歡迎各界加入，有興趣者可以聯絡該協會臉書粉絲專頁。

(旺報 )

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