6位國際網紅來台中 邀請全球50萬名粉絲聆聽花開的聲音

2018年11月07日 14:09 中時 陳世宗

記者會上特頒發「城市×品牌 合作認證」證書予響應花博的國際企業！（陳世宗攝）

觀光旅遊局期望透過8位國際網紅，將花博行銷至全球各地；預期可吸引全球50萬名粉絲的迴響。（陳世宗攝）

2018台中世界花博隆重登場！市府觀光旅遊局特與康泰納仕樺舍集團舉辦一系列國內外行銷活動，號召26家國際品牌企業一同響應；7日由局長陳盛山主持「2018台中世界花卉博覽會 城市×品牌 國際行銷記者會」，期透過8位國際網紅將花博行銷至全球各地，預期可吸引全球50萬名粉絲的迴響。

陳盛山指出，該局邀請來自日本、韓國、香港、新加坡、泰國、越南等6位國際網紅及2位台灣網紅參加，由她們於6日至8日參加「Fun in台中」踩線遊；將由台灣當紅時尚攝影師目青和旅行風格達人Lisa Lai擔任嚮導，帶著她們一起欣賞台中最美的人情風貌。

「台中走出去、世界就進來！」陳盛山說，藉由這8位網紅踩線行銷，預計可吸引全球超過50萬名粉絲，透過網紅們的鏡頭欣賞台中花博之美；更期待藉由他們的視覺品味、以年輕活力的社交語言，向世界散播花博理念和台灣美麗的人文，號召更多國內外年輕族群到台中來參觀花博。

觀光旅遊局強調，該局還與康泰納仕樺舍集團合作，成功吸引法藍瓷、Lexus、Toyota、晶華酒店、華航集團、周大福、施華洛世奇等，高達26個品牌企業響應花博；涵蓋食衣住行育樂等多元面向，通路遍及美國、港澳、日本、新加坡等數10個國家，讓台中花博能量綻放於世界各地。

(中時 )