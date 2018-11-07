新竹》竹縣長選 洪耀福：已追到「民調結構往三強方向發展」

2018年11月07日 14:01 中時 曾薏蘋

年底新竹縣長選舉三組人馬競逐；民進黨秘書長洪耀福今表示，從近期民調來看，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的民調已追到，「民調結構往三強方向發展」；因為國民黨與民國黨已經出現很難棄保效應，這就是民進黨的機會。

洪耀福強調，國民黨的候選人楊文科與民國黨的徐欣瑩，重疊票源至少15%至20%，這些票會移動。從民調來看，徐欣瑩由盛而衰，楊文科的樁腳及國民黨組織開始發揮作用，樁腳歸隊後，態勢就有變動，徐欣瑩民調也往下掉，關鍵就在楊、徐二人競逐結果。

民進黨行動中常會今前進新竹縣為鄭朝方造勢。洪耀福與媒體茶敘提到新竹縣選情指出，選舉三人對峙特別複雜，票移動很複雜，徐欣瑩民調由盛而衰，因為國民黨組織發揮作用，徐的選票相互流動，最近民調，民進黨候選人鄭朝方進步很快，三人民調是三強的情勢。

鄭朝方競選總部主委張學舜指出，國民黨候選人始終維持在民調26%，是一個平平不會動的線，長期觀察民調趨勢，從國民黨那條線來看，起伏趨勢，國民黨平平的，徐欣瑩下降、鄭朝方上升，大家在靠近三條線，連結在一起的交叉，現在非常接近的黃金交叉點，這是最近一個禮拜的發展。

徐欣瑩部分，他說，徐現在極力撇清跟妙天的關係，愈描愈黑，此地無銀三百兩。妙天成為徐欣瑩「背後靈」的因素，持續在民間發酵。

他說，鄭朝方關鍵勝負就是「竹北生事有沒有拉起來」，新思維、新方向可否得到年輕人的認可，沒有傳統派系以及年金改革正負面影響，支持改革的企業、產業人口。小英總統選時，竹北拿票高，對小英形象、改革有期待，這是打「世界商戰」的人口，台積電對、聯發科隊，而且是打聖戰一群人，比較有世界連結關，非常重視教育，最近一個月，鄭的童趣方程式的活動，辦了四場，反應空前熱烈，在竹北的支持、形象、好感度，直線陡峭拔生，當然拉到徐欣瑩的票。

洪耀福表示，鄭朝方對女性和小孩有很大的吸引力，除了傳統民進黨組織，也有自己獨特的市場，類似四年前林智堅首次市長的情況。鄭朝方選票來源，包括民進黨支持者、鄭家地方人脈，及鄭朝方個人形象。對民進黨支持者來說，支持鄭朝方的父親鄭永金可能有問題，因鄭永金過去和民進黨對抗太多次，但投給鄭朝方沒有問題。

洪耀福強調，此次新竹縣長選戰決勝負的關鍵在竹北。竹北有大量外來人口，大多都是年輕的上班族，不受在地派系和宗親動員影響，這是鄭朝方的優勢。鄭朝方個人形象，加上與林智堅共伴效應，鄭朝方在竹北的支持度有很大進步，外來人口、年輕選票都有大斬獲。

洪表示，徐欣瑩和楊文科實力要相當，鄭朝方才有贏的機會，但兩人很難被棄保，這樣反而對鄭朝方有利，新竹縣陷入楊、徐拉鋸困局，這是鄭朝方突圍機會。

(中時 )