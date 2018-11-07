林智堅視察三姓橋路工程進度 預計明年1底完工通車

2018年11月07日 14:10 中時 陳育賢

為有效紓解香山區交通，市府近年新闢三姓橋路，為元培街新闢外環道分流車潮，是香山區近年最大規模建設，並預計於2019年1月底完工通車。（陳育賢攝）

新竹市香山區元培街為往返園區、青青草原要道，沿線更有4大學區，尖峰時間車流量龐大，為有效紓解香山區交通，市府近年新闢三姓橋路，為元培街新闢外環道分流車潮，是香山區近年最大規模建設，並預計於2019年1月底完工通車。

市長林智堅7日前往勘查時表示，元培街串聯中華路、景觀大道，不僅是往返園區要道，也是元培、中華、玄奘大學學子上下課的必經道路，每逢尖峰時間川流不息，但元培街原路幅只有5至8米，路幅狹小、車流龐大，造成道安問題，他上任後積極研擬解決方案，投入5.4億經費，新闢1.8公里的替代道路，為市民打造安全便捷的通勤道路。

林智堅說，他上任以來持續推動建設，投入近1億經費將青青草原打造為熱門景點，現在每逢假日，遊客不分本地外地，都從元培街148巷進入，不論周日、周末，元培街都川流不息，顯見新闢三姓橋道路工程的必要性，將有效健全香山的交通網路，是香山人殷殷期盼的建設。

工務處長陳永源表示，元培街周邊社區密集，西接中華路，沿線又有香山高中、元培科大、玄奘大學及鄰近的中華大學，每小時最高車流量可以達到1080輛，但現有道路相當狹小，十分壅塞與危險。

三姓橋路工程採兩路段施作，中華路至隘口橋為都市計畫區內路段，於元培街北側新闢長約510公尺，寬6公尺單行外環道。隘口橋至元培橋為元培玄奘學區路段，於元培街南側新闢長約1310公尺，寬15公尺雙向外環道路，含新闢橋梁兩座，現有元培橋也會進行拓寬。

(中時 )