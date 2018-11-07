事親至孝!李進良夫婦捐贈蘆洲救護車完成父母遺願

2018年11月07日 14:20 中時電子報 吳家詮

李進良夫婦捐贈的高頂救護車內部配備之救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組等高階器材，可增加蘆洲區救護效能。（吳家詮翻攝）

為發揚無私大愛奉獻精神，並提升蘆洲區當地救災救護效能，市民李進良夫婦於今天上午捐贈新北市消防局第三救災救護大隊蘆洲分隊救護車1輛，由局長黃德清代表接受。

消防局指出，李進良與林惠娟夫婦即使平日忙碌於事業，卻始終愛心滿溢，因感念父母經常扶持與照顧社區長者，熱衷投入公益活動，不遺餘力，為完成父母遺願，熱心公益捐贈新型高頂救護車一輛，提升蘆洲區緊急救護服務品質。

本次捐贈由陳啟能議員引薦下，特別以父母名義行善，將救護車命名為「李朔香及黃石寶紀念號」，為協助蘆洲分隊執行到院前緊急救護勤務盡一份心力。本次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組等高階器材，希望增加蘆洲區救護效能，使更多新北市民受惠，亦是送給父母親最好的禮物。

消防局長黃德清表示新北市107年1月至9月救護案件為14萬2,596件，平均每天有522件緊急救護案件需求，緊急救護服務需求儼然已成為民眾最需要的公共服務，其中到院前心肺功能停止(OHCA)案件共1,710件，康復出院數達136人，康復出院率7.95%又較去年更為成長。

而蘆洲地區人口甚多，為典型社區型人口組成之結構，故救護案件與日俱增，為使該地區執行救護任務能更有效率，且有效延伸救護醫療之效能，故需性能良好之車輛來輔助勤務，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝李進良夫婦無私的奉獻，為救護同仁提供精良的救護設備，提昇蘆洲區救護效能，也期望透過李進良夫婦之慈善義舉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

(中時電子報)