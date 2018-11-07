大學招生專業化 教育部補助30所大學

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為讓大學招生更專業化，教育部編列經費補助各大學成立招生專責單位，每所學校每年可獲得150萬元至250萬元補助。教育部表示，107年補助學校擴大到30校，預計110年時，所有大學都必須設置招生專責單位。

12年國教課綱實施後，高中生學習更加適性多元且有一定程度的差異化，可以納入統一考科命題的共同學習內容將更有限；在學測、指考積極轉型強化素養導向命題與核心能力評量的同時，大學選才也需要在考試成績以外，更重視考生在高中階段的學習歷程。

教育部推動招生專業化，獲得補助的學校，可成立招生專責單位，觀察高中有關108學年新課綱規畫課程地圖情形，搭配校系過去選才條件與適性成果的評估，研修個人申請入學管道的資料審查評量尺規，促進招生機制優化、審查作業簡化及選才評量適性化。

106年首期參與試辦的17所大學中，已有部分校院系發展頗具學群領域特色的資料審查配套系統（如台師大、中央、清大）、文件工具（如銘傳）及運用機制（如義守）。

教育部表示，多數試辦學校均表達希望後續能有更多機會瞭解高中新課綱、課程地圖規畫與學習歷程檔案內容，持續精進資料審查評量尺規，以作為109學年開學前對外公布111學年各校系招生選才項目的基礎。

教育部在107年擴大補助到30校，讓更多公私立綜合型或專業（如教育、藝術、醫學校院）大學參與，後續年度將再擴大規模，期於110年全面推動，以利適用新課綱學生於111學年升大學時全國大學均已普及落實。

(中時 )

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