高雄》新勇哥物語：韓流現象 台南也受衝擊

2018年11月07日 14:13 中時 曾薏蘋

民進黨高雄市長選情告急，前總統陳水扁所屬的「新勇哥物語」指出，高雄的「韓流現象」，台南多少也受到衝擊與影響；並指出，台南、高雄二都傳出市長、議員分割投票，「賴揆幫忙錄音的議員宣傳車播音帶，傳出市長部分被偷偷刪除？」

此外，內容還暗酸，「令人納悶與不解的是，有些大型造勢活動，竟然有人私下希望蔡總統不要參加！？」

今天最新的［新勇哥物語］-282—對南二都選情變化的信心與憂心

勇弟：阿扁連續二天與高雄、台南二都的一邊一國連線成員會面，加上基層接觸與探索民瘼，對11月24日地方選舉固然充滿無限信心，但心中難免也有幾絲憂心！

勇哥：4年前，陳菊市長在高雄市拿到99萬多票，比起對手楊秋興，菊姐大贏55萬票，得票率領先37%。賴清德市長則囊括71萬票，得票率73%，比起對手黃秀霜多出45萬票，得票率大贏46%。兩都議員選舉過半，也順利拿下正副議長寶座。兩位市長完全執政，政績斐然，如今都更上一層樓。菊姐出任總統府秘書長，賴神則早先一步擔任行政院長，都是蔡總統最倚重的左右手！

勇弟：4年過去了，菊姐與賴魁在2014年所締造的多項歷史紀錄，迄今無人能及。台南市如果不是有二位實力相當的候選人分散選票，市長選戰可能跟高雄市一樣艱辛。高雄的「韓流現象」，台南多少也受到衝擊與影響。

勇哥：當然啦，二都市長選舉不可能再超越2014年的佳績。萬一市長的選票少了10萬、20萬票，不能說對議員選舉完全沒影響，大家都非常緊張。目前聽到的聲音卻是，市長與議員可能分割投票？甚至賴魁幫忙錄音的議員宣傳車播音帶，不知道為什麼，竟傳出市長部分被偷偷刪除？

小勇：令人納悶與不解的是，有些大型造勢活動，竟然有人私下希望蔡總統不要參加！？

勇哥：祈祝「5678」的可能選舉結果不要發生！天佑台灣！天佑一邊一國！

(中時 )