Ella老公被爆料白目逼走助理 片場更嗆：「怕什麼我有的是錢」

陳嘉樺老公被爆料是豬隊友，逼走助理跟執行經紀。（圖／翻攝自陳嘉樺臉書）

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中時電子報
／綜合報導

Ella陳嘉樺離開華研唱片後，自開經紀公司，全權由老公賴解孵管理，但如今卻傳出老公不懂行規、得罪身邊工作人員，甚至氣到Ella多年的助理與執行經紀都憤而求去，Ella想挽留都無法挽回。

據《鏡週刊》報導，Ella的老公因為不懂行規，經常有耍大牌的行為，讓工作人員無奈求去。爆料者舉例有次Ella的工作人員想將Ella往電影圈發展，沒想到與賴斯翔溝通Ella需先試鏡，賴斯翔卻以「我老婆是Ella耶，應該是劇本先拿來，要不要演出由我們決定」而斷然拒絕，讓工作人員大嘆：「資深如張震都得試鏡，何況在電影圈仍需努力的Ella。」

Ella老公爆出不懂行規，白目耍大牌，導致工作人員紛紛不合求去。（圖／翻攝自陳嘉樺臉書）

甚至賴解孵在Ella拍攝賀歲電影《大三元》時，更公器私用，將劇組配給Ella的保母車當成自家車使喚，趁Ella拍戲時，要司機載他去按摩及剪頭髮，讓拍戲空檔想回保母車休息的Ella，只能在路邊休息。

甚至在Ella拍攝電影時，老公把保母車開走去剪頭髮，害Ella休息只能坐地上。（圖／翻攝自陳嘉樺臉書）

另外在S.H.E拍攝出道17週年的單曲〈十七〉MV時，在現場的賴解孵把腳放在裝有攝影器材的箱子上，犯了拍攝的大忌，爆料者指出當時賴解孵被規勸還回應：「怕什麼，我有的是錢。」對此，賴斯翔回應說：「的確有被制止，制止我的就是Ella。」

其實Ella出道多年，做人圓滑，曾私下挽留助理和執行經紀，但最後工作人員還是求去。不過也有工作人員替賴解孵說話，認為他不至於沒禮貌，而是不懂圈內規則，所以才會白目犯錯。對此，人在國外的賴斯翔回應週刊說：「大家認真努力工作最重要啦！謝謝。」

(中時電子報)

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