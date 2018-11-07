高雄》礦泉水vs油漆桶 游梓翔：綠營在形象戰輸得一乾二淨

2018年11月07日 14:22 中時電子報 謝雅柔／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜曾提及，民進黨對他是「每日一黑」，參選過程中韓國瑜屢被抹黑、抹紅、抹黃，他宣告這次要以一瓶礦泉水贏得勝利，代表乾淨選舉從高雄開始。對此，世新大學副校長游梓翔直言，高雄選戰變成一瓶礦泉水對一堆油漆桶，「還沒到1124，綠營其實已經在形象戰中輸得一乾二淨了」。

多次強調以「一瓶礦泉水」參選的韓國瑜，與陳其邁打成五五波，引發高度關注。隨著韓國瑜聲勢高漲，一舉一動也被放大檢視。綠營不僅抹紅、抹黑韓國瑜，日前民進黨立委邱議瑩更抹「黃」韓國瑜，在line群組貼出「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚」言論。

游梓翔在臉書指出，這是一場礦泉水對油漆桶的選戰。他說綠營有兩大「拖拉谷」油漆。一個用來粉刷自己的牆壁，以為新漆就能掩蓋牆上的斑駁與坑洞，另一則用來潑灑對手，黑的紅的，都要潑到不成人形。

「但靠粉刷美化和抹黑抹紅就能贏嗎？明智的選民早不吃這一套了」。游梓翔說參選高雄市長，誰不「相信高雄」？現在要比的不是相不相信高雄，而是誰能得到選民的信任，相信他能讓高雄有新的氣象、新的活力。

他說韓國瑜沒有龐大的執政團隊和資源幫忙，沒有滷肉飯，只有礦泉水就能得到這麼多人支持，綠營要自問的是為何會如此？游說綠營認為斑駁和坑洞都是「假新聞」，還在喊「交棒」，既然是交棒，就必須說一切「好棒」，他質疑這樣高雄能夠面對困境嗎？能夠有新希望嗎？「高雄選戰變成一瓶礦泉水對一堆油漆桶，還沒到1124，綠營其實已經在形象戰中輸得一乾二淨了」。

(中時電子報)