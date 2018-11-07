美分析機構：台若允美艦停靠太平島 將被陸視為嚴重挑釁

2018年11月07日 14:25 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

國防部長嚴德發5日表示，如果是基於人道救援的理由，國防部應該會同意讓美國軍艦停泊太平島（Itu Aba Island）。美國之音（VOA）中文網7日報導說，嚴德發的說法是台灣軍方首度對美艦停靠太平島的問題公開表態，在美國正積極在南海實施自由航行活動、挑戰大陸在爭端海域軍事作為的時刻，美台軍事合作可能引發的區域地緣政治變化令人高度關注。

據報導，美國安全情報諮詢機構「戰略預測」公司（Stratfor）網絡刊物「世界觀」（world view） ，5日針對嚴德發的表態分析說，美國海軍正在加強它在台灣海峽的存在，過去幾個月來已經兩度穿越台灣海峽，此時允許美國使用太平島「將進一步挑戰現狀」，美軍在太平島或台灣本島的存在，對於視美台關係為對其主權威脅的大陸將是一個「嚴重的挑釁」。

分析提到，北京對台北是否改變太平島的現狀「高度敏感」，它和台北對南海有大部分重疊的主權要求，大陸希望台灣對太平島的控制可以在雙方實現統一後支持其領土主張，不過「儘管北京的期望很高，但它的恐懼也一樣強烈」，那就是它擔心」台北可能無法抵禦太平島遭受侵犯，或台北可能允許中國的對手，例如美國或越南使用太平島。」

美國之音指出，雖然北京透過它的南海戰略鏡頭來看台灣，不過分析說，台北卻「視中國的擴張為其最大挑戰」，多年來致力於擴大設施、強化基礎建設、增加軍事演習來抗衡大陸擴大的影響力，過去2年來大陸對台灣的軍事壓力加大，可能導致台灣政府「視與美國的合作為一個便利的方式來掌握對太平島的控制，同時也可以進一步達到制衡中國在台海軍力的目標」。

另一方面，對美國來說，取得太平島的使用權將增加它在南海的活動能力，同時也可以讓美國向北京的對手，例如越南或菲律賓提供彈藥補給，以削弱北京的領土主張。

分析提到，與前任政府不同的是，「台灣現任政府較不關切戰爭遺產」的問題，台灣民眾也認為太平島沒有太多的經濟價值，甚至有些台灣學者還建議將太平島長期租給美軍使用，「這種爆炸性舉措勢必激怒北京並加劇緊張」，雖然美國是否使用太平島還是一個未知數，但北京一旦認為必須應對這個挑戰，就有可能提高它在地區的軍事存在，並且加大對台灣的壓力，果真如此，美陸兩軍在地區的敵意就會加劇，雙方軍艦在當地的遭遇或甚至攔截也將隨之增加。

台灣媒體報導，國民黨籍立委江啟臣5日在立法院外交及國防委員會，針對近來南海情勢變化及美國頻繁執行航行自由活動的問題詢問嚴德發，如果美國以救援、運補和維修等理由提出停泊太平島要求，國防部是否同意。

嚴德發答覆說，這是假設性問題，必須考慮是否符合台灣2300萬人的利益，但「人道救援應該可以」，不過他也表示，如果對區域安全穩定造成影響就必須再做考量。

大陸政府一向反對美台之間各種形式接觸，外交部發言人陸慷最近對台灣副防長張冠群到美國馬里蘭州參加美台國防工業會議的問題表態說，大陸堅決反對美國與台灣有「任何形式的官方往來和軍事聯繫」，希望美方慎重處理涉台問題以免損壞美陸兩國的關係及台海和平穩定。

(中時 )