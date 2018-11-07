新竹》謝文進總部做紅油抄手 取諧音高喊「操守第一」

新竹市無黨籍市長候選人謝文進（中）和夫人黃金蓮（中右）以製作的紅油抄手的諧音，高喊謝文進「操手第一、能力第一」，場面熱絡。（羅浚濱攝）

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羅浚濱

今天是立冬，新竹市無黨籍市長候選人謝文進競選總部繼包水餃、煎蔥油餅後，7日推出好味道之三「紅油抄手」活動，謝文進與夫人黃金蓮與會場支持者藉著抄手的諧音，高喊謝文進「操守第一」、「能力第一」，場面熱絡。

謝文進的親妹妹謝素卿有16年經驗的抄手老師傅，在竹蓮市場享有盛名，也是美食部落客推薦的新竹美食，近期才收起生意。活動由她親自指導，讓與會人士見識到她的抄手魅力。

謝素卿表示，紅油抄手是四川人在冬天時暖身的點心，她製作抄手餡料的辣油、醬油膏都是在地生產的材料為主，例如太白粉，台灣的太白粉黏性夠，可把肉餡緊緊黏在一起，象徵大家都是團結在一起。

黃美慧議員指出，新竹市融合許多來自各地的美食風味，活動製作的紅油抄手，餡料扎實，跟謝文進一樣是真材實料，未來謝文進當選市長，施政不僅有內涵而且具有包容力，推動市政也會不分黨派、不分顏色。

謝文進利用行程的空檔，趕回一起享用妹妹的紅油抄手，盛讚妹妹的抄手「料好實在」，女力後援會姊妹們也都稱讚謝文進，就像紅油抄手「貨真價實」，謝文進做市長，有真材實料，一定可以把市政做好，不是只有光鮮亮麗的外表。

與會人士一起為謝文進加油，高呼「謝文進操守第一、能力第一」，展現勝選氣勢，場面熱絡。

(中時 )

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