太平區太平國小慶百歲 「喜閱太平館」社區共讀站啟用

2018年11月07日 14:40 中時 陳世宗

台中市政府教育局積極鼓勵學校閱讀空間擴展至社區共讀，獲中央政府補助加上自籌經費，共挹注約1億5500萬元於4年內補助58校，其中45校社區共讀站今年陸續落成。太平國小7日結合百週年校慶舉辦靜態展，師生共同迎接社區共讀站「喜閱太平館」啟用，提供近便性的共學樂活場域。

教育局長彭富源說，「喜閱太平館」由美律實業副董事長魏文傑捐贈平板電腦，讓學生善用科技行動學習；慈濟捐贈桌椅及圖書設備，豐富共讀站內容。副市長林依瑩今日與美律實業魏副董事長、慈濟教育執行長蔡炳坤等人共同揭牌，鼓勵全校及社區民眾共享閱讀資源，落實終身學習理念。

林依瑩表示，教育是改變孩子生命的力量，打造一個「以人為本」的宜居城市，一直是市府團隊努力的目標，除持續挹注資源外，積極爭取中央補助，為台中市學生提供更豐富的教育資源，社區共讀站由學校整合校內及社區需求，打造兼具美感及實用性的閱讀空間，歡迎大家多加利用。

太平國小校長湯正茂說，喜閱太平館以「百年樹人」為設計理念，盼培育學生藉由閱讀學習知識，深耕發芽如大樹般不斷成長茁壯；館內分為親子共讀區跟多功能使用教室，未來也將規劃視訊教學，開拓多元化學習。

教育局強調，太平國小迎接百年校慶，除社區共讀站落成啟用，也舉辦系列藝文活動，12月2日與國立台灣交響樂團共同舉辦的「童話與傳統的交會」音樂會，將於屯區藝文中心登場，12月7日則由如果劇團在該校演出「綠野仙蹤」話劇，12月9日舉辦「百週年校慶慶祝活動暨校友回娘家」活動。

(中時 )