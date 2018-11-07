陳菊上午到底在哪？府方遭質疑說法不一

取自林鶴明臉書

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總統府秘書長陳菊遭藍營指控常駐高雄輔選，總統府發言人林鶴明今天上午在臉書貼出陳菊在府內辦公照片，強調「秘書長今早在辦公室辦公」。不過總統府第二局局長邱昌嶽今天在立法院卻說陳菊赴是有公務行程要前往竹科，才不克出席，陳菊究竟在哪引發外界質疑。

九合一選舉進入倒數，藍營質疑總統府秘書長陳菊頻頻在上班時間輔選，有失職責，呼籲民進黨用當初要求馬政府的標準自我要求，陳菊應該辭職，不要挾行政資源輔選。

林鶴明今上午在臉書上傳陳菊在府內辦公的照片，並在陳菊辦公畫面中特地放上印有日期的報紙證明拍攝日期，還在貼文中說「有鑒於各界一直關心秘書長在哪裡，只好這樣處理，秘書長今早在辦公室辦公」。

不過，立法院司法及法制委員會今天邀身兼原轉會召集人的總統蔡英文就「原轉會各項工作預算執行狀況及原住民轉型正義政策推動計畫」專題報告，總統府由第二局局長邱昌嶽代表出席，邱透露，陳菊是有公務行程，要前往竹科，處理青創業務，兩者說法衝突，引起質疑。

對此，林鶴明表示，由於不少媒體詢問，所以他才會在臉書上傳照片。陳菊上午有相關會議，進入府內辦公，中午就前往公務行程，到新竹參觀青創基地，因此，立院備詢就安排第二局局長出席，且邱昌嶽原本就是原轉會的執行秘書，由邱出席立院備詢沒有問題。

至於部分藍委批評陳菊都去助選，他也再度強調，秘書長只要不是公務行程，都會請假。

(工商 )

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