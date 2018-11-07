鄉音逼淚 北市國遠征紐約卡內基音樂廳

2018年11月07日 14:42 中時 趙靜瑜

台北市立國樂團美東時間六日首度站上卡內基音樂廳演出，成為台灣第一也是唯一在紐約卡內基音樂廳演出的專業樂團。樂團在北市國團長鄭立彬指揮之下帶去兩岸作曲家國樂作品，也邀請旅美琵琶名家吳蠻擔任獨奏，展現北市國獨特的「台北之聲」。

音樂會以「台灣音畫」為主題，希望曲目可以展現台灣特色，一開場帶來陳樹熙創作的《眾神出巡》，舞台上只有團員就開始演奏，引發現場樂迷好奇張望；北市國團長鄭立彬則以七爺姿態行進，從觀眾席後方進場，後面則跟著嗩吶首席林子由等吹奏北管傳統音樂，現場觀眾對這樣的行進感到驚喜，立刻鼓起掌來，炒熱了開場氣氛。

緊接著大陸作曲家曲文軍的《高原魂》，充滿西北秦川色彩，由吳蠻擔任琵琶獨奏演出，以琵琶模仿秦腔戲曲中的聲腔風格，寄託作曲家對故土的思念。北市國二胡首席王銘裕與吳蠻合作的琵琶與二胡雙協奏曲《瑤姬》緊接在後，對比了大陸與台灣作曲家的創作巧思。《瑤姬》由台灣青年作曲家鄭光智創作，靈感來自中國古代漢族神話傳說中，居住於巫山一帶的神女瑤姬，作品有低限主義大師菲利浦葛拉斯加上電影配樂的綜合之感，現場演出時樂團與獨奏家音量的平衡還有努力空間，但瑕不掩瑜。

下半場則是演出陸作曲家鮑元愷歷時12年時間創作的《臺灣音畫》，全曲包含〈玉山日出〉、〈安平懷古〉、〈宜蘭童謠〉、〈恆春鄉愁〉等共八個樂章，北市國在這首樂曲上首度演出國樂版本，整部作品描繪了美麗寶島的山風海韻，民風民情，鄭立彬在這首樂曲中展現了極佳的掌握力，北市國音色相當溫潤和諧，也反映了寶島的文化底蘊。

鄭立彬表示，這一次北市國美巡，票房超過七成，就是希望展現台灣的文化特色，「這次演出不僅讓北市國登上重要的國際舞台，也分享台灣的文化藝術成就給當地樂迷。」不少紐約僑胞都到現場聆賞，任職於華美協進社的劉昌漢聽到《望春風》就不由自主紅了眼眶，非常觸動他心。紐約新亞室內樂協會創辦人之一大提琴家陳南呈也表示音樂會很感人，很值得一聽。

北市國七號將出發前往巴爾的摩音樂學院弗里德貝格廳演出一場。

(中時 )