故事太感人！希拉蕊史旺自願主演兼製片

2018年11月07日 14:46 中時 潘鈺楨

由兩屆奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）領銜主演的電影《被遺忘的幸福》，是美國才華女導演伊莉莎白查姆柯（Elizabeth Chomko）的自編自導長片處女作。劇情源於她的真實家庭經歷，金獎影后希拉蕊史旺就在機緣巧合下看到這個劇本，並深受感動，不但自願擔綱主演，更決定下海擔綱本片執行製片。希拉蕊史旺對此回憶：「劇本中和家人相處的點點滴滴、父母生病的痛心、40歲女性的徬徨等，實在有太多讓我深感共鳴的地方。所以我當下就決定，一定要盡自己的力量，幫助這個電影完成！」

伊莉莎白查姆柯細膩描繪多年之前，她的外婆被診斷罹患阿茲海默症之後，一家人所面臨的選擇與挑戰。伊莉莎白花費三年時間撰寫劇本，用充滿情感的筆觸，栩栩如生描繪出她所深愛的家人，以及這段難忘經歷。這個真誠感人又細膩幽默的故事，在國際劇本競賽「Nicholl Fellowship」中脫穎而出，並吸引許多好萊塢重磅電影人關注。

除了希拉蕊史旺，兩度獲得奧斯卡提名的演技派男星麥克夏儂（Michael Shannon），以及主演《黑色終結令》的好萊塢傳奇影星勞勃佛斯特（Robert Forster）、艾美獎得主布萊絲丹娜（Blythe Danner），以及主演恐怖片《鬼修女》被封為「新生代尖叫女王」的泰莎法蜜加（Taissa Farmiga）等來自不同世代的演員，共同打造這部感動人心的家族詩篇。台灣片商推出250元買一送一超值預售票，購買一張預售票，即再加贈一張，請上博客來售票網選購(https://pse.is/BYAQA)。

《被遺忘的幸福》描述布莉姬（希拉蕊史旺飾演）罹患阿茲海默症的母親（布萊絲丹娜飾演）在暴風雪中失蹤，於是她連忙帶著女兒（泰莎法蜜加飾演）趕回老家芝加哥探望。離家多年的布莉姬，看到母親的病情而深感自責。她夾在主張把母親送去療養院的哥哥（麥克夏儂飾演），以及堅持要將妻子留在家中的爸爸（勞勃佛斯特飾演）之間。她感到無所適從，卻掙扎地想要找出皆大歡喜的方法。然而隨著母親病情惡化，家人之間的關係也愈來愈劍拔弩張，使得照顧母親的責任變得更加艱難。電影將在11月30日在台上映。

(中時 )