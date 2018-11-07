國家地理知識大競賽 普台高中國三生高詮賀勇奪全國金牌

普台高中國三生高詮賀參加「國家地理知識競賽」勇奪全國金牌。

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中時電子報
綜合報導
普台高中國三生高詮賀參加「國家地理知識競賽」勇奪全國金牌。

第14屆國家地理知識競賽總決賽於11月3日在臺灣師範大學舉行，今年共有1,653名地理高手參賽，普台高中附設國中部高詮賀同學一路過關斬將，在總決賽中勇奪金牌，成為名符其實的「地理達人」！

參賽選手須從縣市複賽、全國準決賽，最終前十強進入全國總決賽，總決賽以快問快答、搶答等方式選出前三名，各路好手互較高下，競爭緊張激烈，最終由南投縣普台高中附設國中部的高詮賀同學勇奪金牌。高詮賀表示，總決賽的考題相當靈活，不只涵蓋史地，也觸及宗教及文化特色，範圍從古到今，作答時間又極為短暫，考反應也考整合力！

去年只入圍決賽的高詮賀，今年做足準備捲土重來，不僅榮獲縣賽第一，也摘下全國金牌。平日他喜歡到校內圖書館翻閱書籍與雜誌，熱愛鑽研古今中外的史地知識，也常上網蒐集相關時事。他說，學校的培訓課程也大有幫助，在專業老師的指導下，高詮賀也獲選為今年「國際地理奧林匹亞競賽」、「國際歷史奧林匹亞競賽」台灣國手，更遠赴德國柏林參加世界級賽事，讓他大開眼界。

小學五年級起進入普台就讀的高詮賀，優異的外語能力不僅讓他在國際奧林匹亞賽事中能以全英文作答，他也自學德文，通過國家級檢定B1級，目前在校內加選西班牙語課程，通過國家級檢定A2級，未來他希望能到德國，朝人文地理領域發展。

「教學成果、走向國際」是普台師生共同的方向，2017起「普台精進計畫」全面啟動，引領學子緊扣在地特色，也與全球動態連線，輔導學子開發學術潛能，厚植學力，在世界的舞台上讓台灣發光！

(中時電子報)

普台高中國三生高詮賀進入前十強總決賽。

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