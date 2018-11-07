看好選前房市利多 鄉林中部首座輕豪宅搶市

2018年11月07日 14:43 中時 盧金足

鄉林建設八月公告取得台中市大新段840地號建地，鄉林集團董事長賴正鎰（右）7日在吉時進行開工動土儀式。（盧金足翻攝）

看好年底九合一大選前房市商機，鄉林建設為中部年輕族群打造「輕豪宅」建案，7日由鄉林集團董事長賴正鎰主持大新段840地號建地動工典禮，他表示，該建案鄰近台74線快速道路及捷運綠線機場總站，交通與生活機能豐沛，鄉林也認養周邊小型公園及穿越馬路的天橋，讓住戶享有安心舒適的居家生活。

鄉林建設打造位在潭子區大新段建案，該基地座落台三線上，土地面積為1092坪，預定將規畫15層住宅大樓，因應都會區家戶人口數減少，以兩房產品為主力，是鄉林建設繼2013年「鄉林艾美」之後所推出的都會輕豪宅。

台中市躍升全台第二大城，截至今年10月底止，總人口數已達279.9萬人，人口數僅次於新北市，六都僅有桃園市、新北市與台中市的人口淨遷入持續呈現正成長，以戶數97萬0332作計算，中市每戶居住人口為2.88人，人口的增加讓居住需求也直線上升。

台中市今年1到10月份中市不動產買賣移轉交易棟數3萬2395棟，較去年同期成長2.4％，台中挾著人口紅利成為房市一級戰區，以房價來說，卻是六都之中相對可負擔的區域，磁吸自住買盤源源湧入。

賴正鎰表示，台中捷運綠線年底開始試運轉，鄉林大新段鄰近捷運綠線G3舊社公園站與G0北屯總站，加上台鐵高架捷運化後成為捷運紅線，將新增松竹與頭家厝兩站，北屯區機捷廠區的特別商業區，將有好市多二店等大型商場進駐，生活機能豐富，該區塊將啟動鐵路、捷運雙軌效益，坐享雙捷運商圈利益。

「肥咖條款引台商資金回游，加上利率維持低檔，帶動資金移轉和置產風潮！」賴正鎰指出，台中市各建商今年上半年預售市場推案量總價已逼近千億元，以此推案熱潮推算，全年可望突破2000億元，交易熱區前三名分別是北屯區、西屯區及南屯區，交通建設帶動房市利多，也是購屋者重要的考量因素之一。

(中時 )