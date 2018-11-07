MLB》打到50歲！ 鈴木一朗明年大聯盟開季

2018年11月07日 14:38 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

水手隊總經理狄波多（Jerry Dipoto）今天（7日）在總經理會議上透露，陣中45歲的資深野手鈴木一朗，不但會以球員身份參加春訓，也會隨隊赴日本參與海外開幕戰。

鈴木一朗大聯盟生涯曾效力水手、馬林魚以及洋基3支球隊，2017年結束在馬林魚的球季後，水手隊再度簽回鈴木一朗這位傳奇球星，鈴木一朗本季僅出賽15場以賽，5月就轉任球團特助，期間不但協助球團訓練，也將自身經驗傳承給年輕球員。

45歲的鈴木一朗本季15場出賽紀錄，44打數擊出9支安打，打擊率2成05、上壘率2成55、長打率2成05。

不過今天水手隊總管狄波多透露，鈴木一朗不但會參加明年春訓，更會以球員身份赴日本參加海外開幕戰，不過談及是否會讓一朗在比賽中上場，狄波多則未正面回應。

鈴木一朗在日職奮鬥8年後，獲得大聯盟青睞，不但從2001年至今年都有出賽紀錄，2004年單季擊出262支安打創下大聯盟紀錄，更曾獲得打擊王（2001年、2004年）、安打王（2001年、2004年、2006-2010年）、金手套獎（2001-2010年）、年度最有價值球員（2001年）。

2018年重返水手隊後，鈴木一朗重申要打到50歲的決心，今年雖出場數銳減，但明年他有望以球員身份開季，有機會繼續挑戰「打到50歲」！

(中時電子報)