RAW名廚昨夜全告假！一起朝聖《鬥牛犬》

江振誠看《鬥牛犬》相當感動，找回初心。（海鵬提供）

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RAW名廚同朝聖《鬥牛犬》。（海鵬提供）
亞伯特研發料理創意無窮，讓「鬥牛犬」餐廳每年狂吸200萬人訂位。（海鵬提供）

描述「料理教父」亞伯特阿德里亞（Albert Adrià）7年狂開7家餐廳、狂摘米其林星星的電影《鬥牛犬：米其林帝國》，片中不僅美國餐飲龍頭荷西安德烈（José Andrés）現身力挺恩師亞伯特，戲外更有「台灣第一名廚」江振誠及「全台最難訂餐廳」RAW團隊50名廚朝聖，日前搶先一睹亞伯特縱橫全球的美味秘訣。

叱吒全球餐飲界的亞伯特，研發料理創意無窮，不僅讓「鬥牛犬」餐廳每年狂吸200萬人訂位，獲封「全球最難訂位餐廳」頭銜，更五度榮登「世界50大最佳餐廳」之首。亞伯特之於料理的創意及熱情，也是「台灣第一名廚」江振誠心目中的榜樣，2016年還力邀亞伯特來台大秀廚藝，並與他率領的RAW團隊交流，擦出不少新奇火花。有趣的是，江振誠看完電影《鬥牛犬：米其林帝國》相當感動，直呼讓他找回創作初心，更「呷好道相報」力薦給當年與亞伯特交流的50位名廚，全員齊聚真善美戲院賞片、看得津津有味，也讓昨晚全台饕客都吃不到美食。

由亞伯特與哥哥費蘭（Ferran Adrià）一同經營的「鬥牛犬」餐廳，以層出不窮的創意聞名全球，不僅發明超過1800道料理，還顛覆傳統美味、以前所未見的烹調手法，啟發了無數的料理界後進。更驚人的是，「鬥牛犬」同時孕育許多當今叱吒餐飲界的名廚，其中最知名的莫過於荷西安德烈，他曾與亞伯特共同研發料理，後來赴美國發展，將在地食材結合他自創的烹飪方式，在全美掀起一波西班牙料理革命，不僅讓自己躍居全美餐飲龍頭，也成功行銷「鬥牛犬」餐廳，讓美國饕客對之更加好奇。

感人的是，事業繁重的荷西安德烈，一聽說恩師亞伯特要開新餐廳，二話不說返回西班牙助陣，兩人再度攜手、挑戰顛覆味蕾的前衛廚藝，誓言超越過去「鬥牛犬」成就，打造出前所未見的新概念餐廳「謎」(ENIGMA)。電影將於11月9日在台上映。

(中時 )

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